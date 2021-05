Sadio Mané negó saludo a Klopp tras el Liverpool vs. Manchester United

Para nadie es un secreto que Liverpool no ha tenido una buena temporada en la actual Premier League, donde marcha en el quinto lugar de la tabla. El aún campeón inglés ha mostrado una increíble merma en su rendimiento colectivo con respecto al torneo anterior y ahora peligra su participación en la próxima edición de la Champions League.

Pese a ello, este último jueves, el equipo de Jürgen Klopp venció de forma contundente al Manchester United por 4-2 en el mismo Old Trafford, en un duelo pendiente del certamen doméstico. Pero lo más resaltante de este cotejo no fue lo que sucedió durante los 90 minutos de juego, sino lo que aconteció tras el pitazo final entre el estratega alemán y Sadio Mané.

Fiel a su estilo, el extécnico de Borussia Dortmund ingresó al campo a saludar a todos y cada uno de sus jugadores tras la victoria. Pero cuando llegó donde se encontraba el senegalés, este le negó el saludo dejando a su entrenador con el brazo estirado y haciendo un claro gesto negativo con la cabeza.

Como era de esperarse, Jürgen Klopp fue consultado sobre este hecho al finalizar el encuentro. Él sospechó que la reacción de Sadio Mané se debió a su suplencia ante Manchester United. “No tengo ningún problema con Mané. Tomé una decisión tras el último entrenamiento: me decidí por meter a Diogo Jota en el equipo titular. Los chicos están acostumbrados a que les dé explicaciones, pero no hubo tiempo para eso”, indicó.

En la previa del duelo ante los Diablos Rojos, el delantero africano hizo un mea culpa público debido a su bajo rendimiento en la actual Premier League. El senegalés apuntó que “esta era la peor temporada de su carrera” y que incluso se sometió a diversos exámenes para conocer la razón de su desconocido nivel.

“Esta temporada es la peor de mi carrera, debo admitirlo. Si me preguntas qué me pasa, me costaría dar una respuesta. Personalmente, no sé. Hasta me he sometido a exámenes para observar mi cuerpo. ¿Estoy comiendo los alimentos correctos o necesito cambiar? Revisaron los resultados de la prueba y todo está bien. Necesito saber que la vida tiene sus altibajos. Continuaré trabajando duro para que esta situación pase cuanto antes”, indicó para Canal + de España.

