La pelota volverá a rodar este fin de semana en el balompié peruano. La jornada 8 de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson, que se llevará a cabo desde este sábado 15 de mayo hasta el lunes 17 , tendrá partidos atractivos. Por un lado tenemos a un Sporting Cristal clasificado y esperando a su rival para disputar la final de la primera parte del campeonato; mientras que por el otro, tenemos hasta cuatro equipos que pugnan por quedarse con el primer lugar del Grupo A.

Este sábado 15 de mayo se llevarán a cabo cuatro enfrentamientos. Deportivo Binacional vs. César Vallejo (11.00 a. m.) abrirán la maratónica jornada, seguidos de Deportivo Municipal vs. Cusco FC (1.15 p. m.) y Ayacucho FC vs. Universitario (3.30 p. m.). Los equipos del último duelo mencionado mantienen 13 unidades y están a solo uno del líder Cienciano, club que enfrentará a la San Martín (6.00 p. m.) con el objetivo de estirar su ventaja.

Luego pasamos al domingo 16 donde Carlos A. Mannucci vs. Melgar (11.00 a. m.) protagonizarán una revancha luego que el Dominó lo eliminase de la fase previa de la Copa Sudamericana 2021. Seguido, Sporting Cristal vs. Sport Huancayo (3.30 p. m.), los celestes se encuentran clasificados a la final de la Fase 1, pero esto no significa que vayan a relajarse, sino todo por el contrario, saldrán al campo para estirar su buena racha.

Finalmente el lunes 17 tendremos tres duelos. Alianza UDH vs. UTC (11.00 a. m.) se verán las caras en el denominado ‘clásico de la fecha’. Sport Boys vs. Alianza Lima (1.15 p. m.) protagonizarán un interesante duelo en el grupo B. Tanto rosados como blanquiazules necesitan sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el acumulado. Por último, Alianza Atlético vs. Cantolao (3.30 p. m.).

Programación Liga 1 Betsson

Fecha Hora Partido Escenario Grupo 15.05.21 11.00 a. m. Binacional vs. UCV Iván Elías Moreno B 15.05.21 1.15 p. m. Municipal vs. Cusco FC Alejandro Villanueva B 15.05.21 3.30 p. m. Ayacucho FC vs. Universitario Iván Elías Moreno A 15.05.21 6.00 p. m. Cienciano vs. San Martín Alejandro Villanueva A 16.05.21 11.00 a. m. Mannucci vs. Melgar Miguel Grau A 16.05.21 3.30 p. m. Sporting Cristal vs. Huancayo Miguel Grau B 17.05.21 11.00 a. m. Alianza UDH vs. UTC Videna FPF Clásico 17.05.21 1.15 p. m. Sport Boys vs. Alianza Lima Alberto Gallardo B 17.05.21 3.30 p. m. Alianza Atlético vs. Cantolao Iván Elías Moreno A

Tabla de posiciones Grupo A

Grupo A. Foto: Flashscore

Tabla de posiciones Grupo B

Grupo B. Foto: Flashscore

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.