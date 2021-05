Ángel Comizzo habló en la previa del superclásico entre Boca vs. River

Cada vez falta menos para que Boca Juniors y River Plate protagonicen una edición más del superclásico argentino, esta vez por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2021 . Al ser un partido único, los hinchas no se atreven a dar un pronóstico, sin embargo, hay otros, como Ángel David Comizzo que apuestan por un claro ganador.

El exarquero de River Plate y actual entrenador de Universitario de Deportes dejó su opinión en la previa de este importante partido y aseguró que si existe un cuadro del cual puede aprender muchas cosas, ese es el Millonario de Marcelo Gallardo.

“ Sin lugar a dudas, River le va a ganar a Boca . Lo veo bastante y te sorprende en cada partido. Tiene muchas variantes tácticas. Si tengo que aprender y aplicar algo en mi equipo, lo veo a River. Este equipo me representa totalmente. Cuando los jugadores nuevos se adapten va a volver a ser descollante”, aseguró en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

En esa misma línea, el ‘Indio’ se refirió sobre Marcelo Gallardo, a quien no dudó en llenarlo de elogios. “Los hinchas de River no queremos que Gallardo se vaya nunca de River. Uno no se imagina a River sin Gallardo. Hizo cosas muy importante en el club y todos deberíamos aprender de él”, sostuvo.

Ángel David Comizzo defendió el arco millonario entre 1988 y 2003 , donde ganó cuatro títulos. Por último, el entrenador merengue habló sobre Franco Armani, actual arquero de River Plate. “Viene manteniendo un gran nivel desde hace mucho tiempo y eso no es fácil en el arco más grande de Argentina”, culminó.

