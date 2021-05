Ministro Ugarte: “Hemos averiguado en Conmebol y la vacuna no es obligatoria”

La selección y comando técnico estuvieron en el ojo de la tormenta este jueves 13 de mayo luego de ser citados a las instalaciones de la Videna para ser vacunados. Sin embargo, al final se suspendió este acto, según indicó el ministro Óscar Ugarte, quien arremetió a horas de la tarde contra la Federación Peruana de Fútbol.

El titular de Salud recalcó en RPP que el secretario de la FPF se comunicó con el presidente Francisco Sagasti a través de una carta señalando que la vacunación era obligatoria para que delegación peruana dispute los torneos internacionales. Pero luego de buscar en la página web de la Conmebol, vio que esta afirmación era falsa.

El plan era vacunar a la selección peruana antes del viaje a Cali programado para el 14 de junio. Foto: FPF/referencial

En primera instancia, Ugarte recalcó que Óscar Chiri envió un comunicado explicando que la Conmebol recibió 50.000 dosis de la vacuna Sinovac y que quería saber cómo hacer para registrarla en el país. No obstante, la Digemid manifestó que “esa vacuna no está registrada y por lo tanto no es posible una importación”.

Ante esta negativa, el ministro reveló que el secretario de la FPF envió una carta al mandatario en la cual dice: “Como le hemos informado al ministro de Salud, la Conmebol ha establecido como uno de los criterios fundamentales para la participación de las delegaciones deportivas que participan en torneos internacionales que estas cuenten con la inmunización obtenida a través de la vacunación de las delegaciones”.

“Nosotros lo que hicimos cuando llegó este pedido, primero consultamos con el Comité de Ética para ver si hay alguna excepcionalidad. Sin embargo, lo que hemos hecho es averiguar en la propia Conmebol y al entrar en su página web dice ‘es importante destacar que la vacuna no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones’, está clarísimo”, recalcó en RPP.

El ministro Ugarte informó temprano sobre la suspensión de la vacunación a futbolista y comando técnico. Foto: Grupo La República

“No tenemos por qué bajo estos argumentos tomar alguna decisión que sea vacunar a nuestros queridos futbolistas… quisiera que estén protegidos, pero no tiene nada que ver. No vamos a dar ninguna autorización. A nuestros jugadores les decimos que les tocará en el momento correspondiente de acuerdo a las pautas del plan nacional”, sentenció.

A pesar de todo este embrollo, Ugarte puntualizó que no tomará alguna acción al respecto, pero que la Fiscalía ha pedido información a la Federación sobre este tema y que cada uno dirá su versión de los hechos. “Con esto estamos volteando la página, este no no es un tema que nos va a entretener más”, finalizó.

