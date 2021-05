El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se reunió este jueves durante más de dos horas con el presidente del club, Joan Laporta, y el vicepresidente deportivo, Rafael Yuste, en un encuentro que sirvió para que el técnico holandés explicara los motivos de la mala racha del equipo, pero la cual no comportó novedades sobre su futuro.

Al salir de la reunión, celebrada en un restaurante de la ciudad condal, y pasadas las cuatro de la tarde los tres integrantes, que se fueron en el mismo coche, no quisieron ahondar en detalles. Koeman se dirigió a los periodistas presentes, entre ellos EFE, para dejar claro que no diría nada: “Puedes preguntar lo que quieras que no voy a responder”. Y Laporta explicó que había sido “una comida tranquila entre el entrenador y el presidente”.

Barcelona empató 3-3 ante Levante en la última fecha por LaLiga.

Además, fuentes del club restaron importancia a la reunión y la consideraron una más de las que han tenido Koeman y Laporta desde que el mandatario cogió las riendas del Barcelona a mediados de marzo.

El encuentro llegó después de que el equipo azulgrana prácticamente se haya despedido del título de LaLiga Santander tras los empates ante el Atlético de Madrid y el Levante, que provocan que a falta de dos jornadas para el final de la competición el Barcelona esté a cuatro punto del conjunto colchonero.

El contrato de Koeman, que llegó el pasado verano al banquillo de la entidad catalana, acaba el 30 de junio de 2022 y el técnico holandés ha dejado claro en diferentes ocasiones en rueda de prensa que su intención es cumplirlo.

