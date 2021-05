Alberto Quintero tras empate de la ‘U’: “Esta nueva posición me da confianza”

Se reencontró con el gol en el torneo local y en plano internacional también dijo presente. Alberto ‘Chiquitín’ Quintero anotó el tanto que abrió el marcador entre Universitario y Defensa y Justicia por Copa Libertadores, anotación que ha permitido que el cuadro peruano sume su primer punto en la presente edición de la competición.

El panameño dirigió el contragolpe que se originó cuando el equipo visitante atacaba el área local. Un pase mal ejecutado cayó a los pies del atacante quien empezó a correr junto con Alex Varela, a quien cedió la pelota y remató a puerta.

El portero Ezequiel Unsaín despejó el balón, pero el delantero de Universitario siguió la jugada y remató, de pierna zurda para que el esférico se metiera en el arco del cuadro argentino, cuando ya se estaba por acabar el primer tiempo.

La ventaja no duro mucho, puesto que Braian Romero puso la igualdad a los 53 minutos de juego .

Luego de finalizado el partido el jugador habló con el diario Libero sobre el nuevo rol que viene desempeñando en el esquema de Ángel Comizzo, quien lo hace jugar en una zona distinta a la que está acostumbrado. “A mí me gustaría jugar por derecha, pero la necesidad del equipo me hace jugar en esta nueva posición y la verdad me siento más libre, me da confianza , tengo oportunidades claras y eso lo estoy aprovechando muy bien”.

Universitario marcha último del grupo A de la Libertadores. Ha marcado en 3 ocasiones y ha recibido 11 goles en contra. Su próximo partido será el 15 de mayo del 2021 frente a Ayacucho.

El Dato

Este es el primer tanto marcado en Copa Libertadores por el futbolista nacido en Panamá.

Las cifras

3 ediciones de Copas Libertadores ha disputado Quintero

2 disparos a puerta en el partido de frente a Defensa y Justicia en el Monumental

0 regates completados

72% en acierto de pases

