Simeone sobre apretado triunfo a Real Sociedad: “Un sufrimiento innecesario”

LaLiga Santander se encuentra en la recta final y aún no hay un campeón definido. La jornada 36 se viene desarrollando a mitad de semana y Barcelona se complicó en su lucha por el título doméstico luego de empatar 3-3 con Levante. Atlético Madrid hizo su trabajo y derrotó 2-1 a la Real Sociedad.

El conjunto rojiblanco sacó tres puntos fundamentales en el Wanda Metropolitano, los cuales hacen que siga como único puntero de la tabla de posiciones. Con 80 puntos, le sacó una ventaja de cuatro a los blaugranas y de cinco a Real Madrid, que se enfrentará este jueves 13 de visita a Granada.

El entrenador Diego Simeone se mostró contento por el resultado, ya que lo acercan al objetivo, que es ganar LaLiga. Sin embargo, se molestó por tener que sufrir bastante, pues los blanquiazules marcaron a siete del final y estuvieron cerca de empatar el choque. Del mismo modo, elogió a la afición presente en las afueras del estadio.

“ Un sufrimiento innecesario al haber tenido tantas situaciones de gol , me vino a la mente el partido del Levante donde no las pudimos meter, el 2-0 que se puso 2-1, da vértigo, ya no había salida en ataque buena y eso empeoró el final del partido”, manifestó el técnico argentino.

“Emocionante, cuando empezó el partido y la gente empezó a gritar... Necesitamos a la gente, los necesitamos, sé que es difícil para las comunidades, para el Gobierno, pero el fútbol necesita un poco de gente”, agregó.

“ Acá lo importante es cómo terminan los partidos , la gente siempre quiere ver lo mejor de nosotros y no está fácil. Hay mucho esfuerzo, es un año muy duro, muy difícil para todos los equipos. Hemos tenido que pasar muchas cosas para tener este momento”, sostuvo el ‘Cholo’ sobre sus dirigidos.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.