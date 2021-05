Este miércoles 12 de mayo empiezan los cuartos de final del Torneo Guard1anes 2021 Clausura de la Liga MX. Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey fueron los primeros clasificados a la liguilla de manera directa, mientras que Atlas, Santos Laguna, Toluca y Pachuca hicieron lo propio en la repesca.

El equipo de Anderson Santamaría, Atlas, consiguió su pase tras superar por la mínima a Tigres. En tanto, Pachuca goleó al Chivas de Gualajara y Toluca hizo lo propio con el actual campeón, León. Finalmente Santos Laguna apabulló 5-0 al Querétaro.

Tras la preclasificación, los cotejos de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Cruz Azul vs. Toluca, América vs. Pachuca, Puebla vs. Atlas, Monterrey vs. Santos. Los partidos de ida se jugarán este miércoles 12 y jueves 13 de mayo, mientras que los de vuelta serán el sábado 15 y domingo 16 del mismo mes.

A continuación, podrás ver la programación de los cuartos de final de la Liga MX.

Cuartos de final - ida

Miércoles 12 de mayo

Jueves 13 de mayo

América vs Pachuca - 7.00 p. m. (horario peruano y mexicano) | Estadio Hidalgo

Monterrey vs Santos - 9.00 p. m. (horario peruano y mexicano) | Estadio Corona

Cuartos de final - vuelta

Sábado 15 de mayo

Atlas vs. Puebla - 7.00 p. m. (horario peruano y mexicano) | Estadio Cuauhtémoc

Toluca vs. Cruz Azul - 9.00 p. m. (horario peruano y mexicano) | Estadio Azteca

Domingo 16 de mayo

Santos vs Monterrey - 7.00 p. m. (horario peruano y mexicano) | Estadio BBVA Bancomer

Pachuca vs América - 9.00 p. m. (horario peruano y mexicano) | Estadio Azteca

