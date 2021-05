Luis Bonnet sobre actuación de Corozo: “Me parece que hizo un buen partido”

Sporting Cristal volvió a cumplir un decepcionante partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores al caer derrotado por 2-0 ante Racing en el Nacional el último martes. Con esta caída, el equipo dirigido por Roberto Mosquera quedó eliminado de la actual edición del torneo y solo le queda luchar por un cupo en la Copa Sudamericana.

Y como en los otros tres encuentros del certamen continental, Washington Corozo ha sido uno de los jugadores más criticados por la afición bajopontina debido a las claras situaciones de gol desperdiciadas. Pese a ello, Luis Alberto Bonnet, ídolo del elenco rimense, evitó pegar y más bien resaltó sus accionar en lo que va del torneo.

El delantero argentino afirmó que el extremo ecuatoriano sigue siendo el jugador más peligroso de todo Sporting Cristal, pero también reconoció que la definición es su principal problema. Además, el ‘Pelado’ afirmó que Corozo pudo haber gambeteado a Arias en aquella jugada ante Racing que pudo haber cambiado el encuentro.

“Contrariamente a lo que muchos piensan, no le voy a caer a Corozo. Me parece que hizo un buen partido. Él se crea las situaciones y es lo más difícil. Lamentablemente, no los concreta y es gravísimo”, indicó para Las voces del fútbol.

Luego agregó: “Corozo era el hombre más peligroso de Cristal. Hay veces en las que al delantero se le cierra el arco y son los momentos más duros. Él vive del gol. Si te toca errar, tendrás que aguantar lo que venga”.

Por último, Luis Alberto Bonnet afirmó que, pese a los resultados adversos en la Copa Libertadores, gusta del estilo de Roberto Mosquera. “Me gusta la propuesta de Mosquera. Lamentablemente, nos quedamos con el resultado y estos equipos que tienen oficio y saben hacer las cosas en el momento... A la larga, lo importante siempre es el resultado”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.