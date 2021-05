Gianluigi Buffon: el final de una era

“Mi futuro está claro y decidido: esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus”. Muchos pensaron que el idilio con el club de sus amores sería eterno, sin embargo, el día del adiós está cerca. Gianluigi Buffon anunció que no defenderá más la camiseta de la ‘Vecchia signora’ y además dejó abierta la posibilidad de no volver a jugar al fútbol. “... O paro de jugar o, si encuentro una situación que me estimule o que me permita tener una experiencia de vida, la tomará en consideración”, aseguró a Bein Sport.

El arquero de 43 años es un mito debajo de los tres palos de la ‘Juve’. Ganador de 25 títulos de clubes, Buffon se despedirá de la Juventus tras una experiencia de 19 temporadas divididas en dos etapas. Jugó en la Juventus de 2001 a 2018 y, tras una temporada en el París Saint Germain francés, regresó en julio de 2019 a Turín.

¿La razones?

El combinado de Turín, que vio cómo el Inter derribó su hegemonía de nueve títulos consecutivos, vivirá una reconstrucción y el mítico arquero optó por anunciar su salida. “Creo que lo di todo por la Juve. He recibido todo y más que esto no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo”, reconoció Gigi.

Arribó a la ‘Juve’ en julio del 2001 procedente del Parma, club con el que había debutado en 1995. Durante 15 años fue la compra más cara de la historia de esa entidad, que invirtió alrededor de 50 millones de dólares con la idea de convertirlo en el reemplazante del neerlandés Edwin van der Sar. Permaneció 20 años bajo la órbita de la entidad, teniendo en cuenta que la estadía se cortó durante una temporada en el 2018/19 cuando emigró al París Saint Germain.

En estos últimos dos años fue el segundo portero, detrás del polaco Wojciech Szczesny, y fue protagonista de prestación de alto nivel cada vez que le tocó saltar al campo.

Ganó cuatro Copas de Italia, seis Supercopas de Italia, diez Scudettos y también el título en la Serie B, ya que fue uno de los históricos que decidió permanecer en Turín cuando el equipo perdió la categoría a raíz de los escándalos por amaño de partidos. A su carrera, además, hay que sumarle tres coronas con el Parma, dos con el PSG y el Mundial del 2006 con la selección italiana. Antes de marcharse podrá acumular un premio más a sus vitrinas, pues el próximo 19 de mayo Juventus enfrentará a Atalanta en la final de la Copa Italia.

Siguen sus pasos

Buffon, tras la oficialización de su partida, no dudó en referirse a su compañero de equipo, Cristiano Ronaldo. “Tengo una relación excelente con Cristiano. Es un chico muy amable conmigo. Marcó muchos goles como siempre, como en los últimos años”, mencionó sobre el delantero portugués, quien es otro de los que podría encabezar el éxodo que se planea en Juventus tras un año sin ganar el título local ni pelear en Champions League, donde quedó en octavos de final ante Porto.

Pero Buffon y Cristiano no serían los únicos: Fabio Paratici (director deportivo) y Pavel Nedved (vicepresidente) también evalúan marcharse de un club que, para colmo, está en el centro de las críticas tras la fallida Superliga europea que todavía impulsa junto con Barcelona y Real Madrid, pese a las advertencias de la UEFA.

