The Strongest vs. Barcelona SC se enfrentan por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El escenario para el partido de hoy será el Estadio Hernando Siles desde las 5.15 p. m. (hora de Perú y Ecuador) y 6.15 p. m. (hora de Bolivia). La transmisión por TV estará a cargo de Fox Sports 2 y vía streaming por Facebook Watch, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE con el marcador actualizado minuto a minuto en La República Deportes.

The Strongest vs. Barcelona SC: ficha del partido

Partido The Strongest vs. Barcelona SC ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 11 de mayo ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú y Ecuador), 6.15 p. m. (Bolivia) ¿Dónde? Estadio Hernando Siles ¿En qué canal? Fox Sports 2

¿A qué hora juegan The Strongest vs. Barcelona SC?

Ecuador: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 12).

Con la moral al tope luego de su histórico triunfo 1-0 sobre Boca Juniors en la fecha más reciente, Barcelona SC saldrá a mantener su racha perfecta en esta edición de la Copa Libertadores cuando visite a un The Strongest al borde de la eliminación.

El Ídolo es puntero del Grupo C con nueve unidades gracias a la victoria ante el equipo xeneize con gol de Carlos Garcés. Contra la escuadra boliviana podría sellar su pase a los octavos de final siempre que gane y Santos no derrote a Boca en el otro duelo del grupo.

El Tigre, por su parte, sucumbió en Brasil ante el Peixe en la jornada previa con un doloroso 5-0. El cuadro de La Paz no solo no ha podido sumar ningún punto, sino que tampoco ha anotado tanto alguno y es el club con peor diferencia de gol de toda la copa.

En el duelo de ida jugado en Guayaquil, Barcelona SC le aplicó un inmisericorde 4-0 a The Strongest, goleada que se concretó recién en el segundo tiempo. La única estadística favorable para los aurinegros es su registro perfecto como local sobre los toreros por copa: de dos partidos jugados, ganó ambos.

¿En qué canal ver The Strongest vs. Barcelona SC?

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Chile: FFOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Uruguay: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Venezuela: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT.

The Strongest vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

The Strongest: Daniel Vaca, José Sagredo, Fernando Marteli, Gabriel Valverde, Saúl Torres, Diego Wayar, Ramiro Vaca, Matheo Zoch, Rudy Cardozo, Willie Barbosa y Jair Reinoso.

DT: Gustavo Florentín.

Barcelona SC: Javier Burrai, Fernando León, Williams Riveros, Byron Castillo, Mario Pineida, Nixon Molina, Damián Díaz, Bruno Piñatares, Emmanuel Martínez, Michael Hoyo y Carlos Garcés.

DT: Fabián Bustos.

Estadio: Hernando Siles

¿Cómo ver The Strongest vs. Barcelona SC ONLINE gratis?

Para que no te pierdas el partido The Strongest vs. Barcelona SC, la cuenta en Facebook Watch de la Conmebol Libertadores realizará una transmisión ONLINE gratis para toda Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). También puedes seguir este duelo en ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, o desde La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos y el resumen con lo más destacado al término de los 90 minutos.

The Strongest vs. Barcelona SC: historial

Barcelona SC 4-0 The Strongest | Copa Libertadores 2021

Barcelona SC 1-0 The Strongest | Copa Libertadores 1990

The Strongest 2-1 Barcelona SC | Copa Libertadores 1990

The Strongest 1-0 Barcelona SC | Copa Libertadores 1981

Barcelona SC 2-1 The Strongest | Copa Libertadores 1981.

¿Dónde jugarán The Strongest vs. Barcelona SC?

La sede designada para albergar este partido es el Estadio Hernando Siles de La Paz, principal recinto deportivo de Bolivia y habitual escenario para los juegos como local de la selección altiplánica.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.