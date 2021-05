Gianluigi Buffon anunció su salida de la Juventus a fin de temporada

Gianluigi Buffon anunció este martes 11 de mayo su salida de la Juventus de la Serie A para cuando termine la presente temporada.

El arquero de la Vecchia Signora saldrá de la institución por segunda vez en su carrera, decisión que la hizo conocida a través de un programa deportivo.

“Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus ”, comentó Buffon para Bein Sports.

De esta manera, el guardameta de 43 años pondrá fin a su ciclo en el conjunto de Turín, lugar donde llegó por primera vez en el 2001 proveniente del Parma. A lo largo de su aventura dentro de la Juventus, Gianluigi Buffon disputó un total 683 partidos, recibió 537 goles y en 322 veces dejó su valla invicta.

Para esta temporada 2020-2021, Buffon tuvo como entrenador a Andrea Pirlo. Foto: difusión

Asimismo, con la Vecchia Signora ganó 10 Ligas, cuatro Copas y seis Supercopas . La única competencia que le fue esquiva fue la Champions League.

“Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo”, señalo el popular ‘Gigi’ durante la entrevista.

Buffon fue consultado sobre si retirará del fútbol una vez que salga del cuadro bianconero. El arquero no aseguró dicha posibilidad.

El último fin de semana, la Juventus fue goleada 3-0 a manos del AC Milan. Foto: EFE/Alessandro Di Marco

“Puedo dejar de jugar o seguir. Si encuentro una situación que me estimule o una experiencia de vida diferente, la tomaré en consideración”, precisó ante la interrogante sobre su retiro profesional.

Cabe señalar que la Juventus atraviesa una temporada muy mala. Los malos resultados han provocado que su participación en la próxima Champions League no sea segura.

Según diario Marca, esta situación conllevaría a un salida de varias figuras como la de Cristiano Ronaldo, el presidente, vicepresidente y el director deportivo. Andrea Pirlo, actual DT, también se iría aunque hace poco negó su partida de la Vecchia Signora.

