España: tres árbitras dirigen un partido de fútbol masculino por primera vez

España vivió un momento importante durante el partido de tercera división en Extremadura. En este, tres árbitras dirigieron un encuentro de equipos de fútbol masculino por primera vez. Melissa López, Flor Blanco Rejano y Alicia Galán Cayado son los nombres de las tres mujeres que marcaron esa jornada.

Melissa López, árbitra principal, no solo declaró al diario El Desmarque que estaba muy emocionada porque regresaba al terreno de juego luego de una fuerte lesión, sino que era un partido histórico que compartiría con dos colegas muy cercanas a ella.

“Al principio era como un sueño que no llegaba nunca. Vimos la designación y no llegaba el día, hasta que llegó y todavía no te lo crees” , dijo la asistente Flor Blanco Rejano.

La también asistente Alicia Galán Cayado afirmó que es poco usual que arbitre junto a otras mujeres, por lo que trabajar junto a sus compañeras le generó mucha ilusión. “Nosotras amamos este deporte, y si a esto le sumamos que lo vamos a hacer tres amigas, pues muchísimo mejor”, detalló López.

Las tres manifiestan que tenían muchos nervios, pues es considerado un partido histórico debido a que es la primera vez que tres mujeres dirigen un partido de jugadores hombres. “Es la misma responsabilidad, hacemos la misma tarea. Los jugadores saben que nosotras somos las que mandamos y da igual que sea un hombre o una mujer, son reglas que ya están puestas y todos las deben cumplir”, señala Galán.

Blanco resalta la figura de Guadalupe Porras, árbitra que dirige partidos en La Liga de España y en diferentes duelos europeos.

El encuentro finalizó con un saludo de las tres mujeres, quienes esperan conseguir más juegos donde encuentren más árbitras.