Hernán Viera no pudo viajar a Colombia para competir por cupo a Tokio 2020

Hernán Viera, pesista de 28 años que representó al Perú en los Juegos Olímpicos Río 2016, tenía programado partir este lunes rumbo a Colombia para participar en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open Clasificatorio a Tokio 2020. No obstante, a última hora recibió la negativa por parte de la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas debido a la situación que se vive en el país vecino, según reveló.

“Ayer (domingo) por la noche, cuando ya tenía listas mis cosas, la federación dijo que no íbamos a viajar por las protestas en Colombia. Me comuniqué con personas que están allá y les hice saber eso; ellos me mandaron videos donde se ve que todo está funcionando con normalidad. Se los hice llegar a la federación, pero todavía no han tomado una decisión”, declaró Viera en diálogo con La República.

El deportista dejó claro que no se dará por vencido ante el inconveniente y tratará de gestionar por sí mismo la travesía. “Estoy tratando de viajar por mis medios para poder representar al país y ver la opción de los Juegos Olímpicos”, agregó. Sin embargo, corre contra el tiempo, pues su participación está prevista a partir de este miércoles 12 de mayo.

Viera tiene previsto competir esta semana en Colombia. Foto: Hernán Viera

“Estoy haciendo hasta lo imposible por juntar el dinero para comprar los pasajes, solventar la estadía y cubrir los derechos de inscripción a la competencia”, manifestó el atleta. Señaló que la medida de no viajar fue tomada únicamente en nuestro país.

“La única respuesta que he recibido es que no se va a viajar para cuidar la integridad de la delegación peruana. Todas las delegaciones de los demás países se encuentran allá entrenando. Solo nuestra federación ha tomado esta decisión”, sostuvo.

Quienes deseen ayudar al deportista peruano pueden contactarse con él a través del correo: hmve2103@gmail.com, o realizar un aporte voluntario a las siguientes cuentas: BBVA cuenta en soles (N.° 0011-0186-0200556855) y Banco de la Nación (N° 04-045-231548).

