Gareca sobre Guerrero: “Quisiera que tenga continuidad”

El presente de Paolo Guerrero con el Inter de Porto Alegre no es el que el comando técnico de la selección peruana esperaba. Ricardo Gareca expresó que el capitán de su escuadra debería tener rodaje antes de los compromisos de junio.

De acuerdo con el técnico argentino, el ‘Depredador’ se esforzará para mantener su rendimiento a tope. Sin embargo, confesó que no deja de preocuparle que todavía no esté siendo considerado en el once del equipo brasilero.

“¿Qué me preocupa? Quisiera que ya tenga continuidad por todo este tiempo. Viniendo de él, de la fortaleza mental y física, va a luchar para ponerse de la mejor manera ”, indicó en una entrevista a a Movistar Deportes

Además, Ricardo Gareca añadió que aun hay tiempo para que Paolo Guerrero se rehabilite totalmente de la lesión que tuvo, eso si, espera que se respeten los procesos ya que a los 37 años, el atacante debe tener mayor cuidado en su estado.

“Va a tener algunos contratiempos porque tuvo una lesión, tiempo de recuperarse y tiene una edad en donde él tiene que cuidarse mucho. Hay que llevarlo despacio. Lo que esperamos, en este lapso, es que pueda tener una continuidad importante”, enfatizó el ‘Tigre’.

Asimismo, el entrenador de la selección peruana contó que así como está pendiente del ‘9′, tiene sus ojos puestos en la ‘Foquita’, jugador de Alianza Lima.

“Que le brinde seguridad, que él recupere la seguridad y pueda ser convocado. Vamos a estar enfocado en él y Jefferson (Farfán). La idea es que Jefferson pueda jugar de arranque porque ha estado segundos tiempos”, sentenció.

