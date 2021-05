El VAR dijo presente en el empate de Real Madrid ante Sevilla

En temporadas anteriores, a estas alturas del año, todo estaría ya dicho en las ligas más importantes de Europa antes de la final de la Champions, y así podría haber sucedido este 2021 si no fuera porque la Liga de España quiere regalarnos un final no apto para cardíacos.

Con Bayern Múnich campeón por novena vez consecutiva en Alemania, Inter monarca absoluto en Italia y Manchester City a un partido de un nuevo título, en España hay 3 equipos pugnando fecha a fecha por coronarse, en un torneo en el que lo único que se mantiene inamovible es el cambio constante.

Y es que el último domingo se pudo haber dado una estocada final, sin embargo, Real Madrid no pudo aprovechar la oportunidad perfecta para encaminarse al bicampeonato. Los dirigidos por Zinedine Zidane empataron 2-2 ante el Sevilla y dejaron atrás la chance de igualar al Atlético de Madrid en puntos, una posición que los hubiera colocado en la punta del torneo a solo 3 fechas por jugar. El título prácticamente salió de sus bolsillos.

El VAR dijo presente

Un partido tan importante no podía dejar de ser emotivo. Sabiendo lo trascendental del encuentro, Real Madrid no se guardó nada, alineó a su mejor once y salió a buscar el partido. Esto quedó evidenciado cuando apenas al minuto 11 Karim Benzema ya la había mandado a guardar tras certero golpe de cabeza.

No obstante, el VAR comenzó a adquirir el protagonismo que lo iba a hacer decisivo, minutos después. El árbitro anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica de Odriozola. El golpe anímico a la ‘Casa Blanca’ fue doble, ya que 10 minutos después Sevilla se puso arriba en el marcador gracias al tanto de Fernando Reges (22′).

En la etapa complementaria, Marco Asensio (67′) consiguió el empate y revivió las esperanzas madridistas. Pero el VAR no había concluido su intervención, al minuto 75 sería clave para cambiar por completo la complexión del partido.

Luego de un infructuoso corner a favor de Sevilla, Real Madrid armó un contragolpe que dejó a Benzema cara a cara con el arquero Bono. El portero no pudo detener al francés de manera legal y el evidente penal fue cobrado por el referí.

Cuando Benzema se aprestaba a disparar desde los 12 pasos, el colegiado Martínez Munuera recibió una indicación de sus colegas del VAR, no para revisar la última jugada, sino para remontarse al tiro de esquina sevillano. Resulta que el balón había impactado en la mano de Militao (aunque Madrid reclamó que antes chocó en la mano de Diego Carlos). El árbitro zanjó la polémica cobrando el penal para Sevilla.

Lo último fue de infarto, Rakitic cambió el penal por gol y Diego Carlos la metió en propia puerta en la última. El 2-2 mantiene con vida al Real Madrid, pero ya no dependen de sí mismos; Atlético de Madrid mantiene la primera opción, pero ya no puede resbalar y Barcelona espera ganar lo que queda y rezar por un milagro doble. Serán 3 fechas de candela, donde fallar está prohibido.

La tabla

Equipos Jugados Ganados Empates Perdidos GF GC Dif. Puntos Atlético de Madrid 35 23 8 4 61 22 39 77 Real Madrid 35 22 9 4 60 26 34 75 Barcelona 35 23 6 6 80 33 47 75 Sevilla 35 22 5 8 51 29 22 71

La palabra

Zinedine Zidane - DT, Real Madrid

“No entiendo nada. Si hay mano de Militao, es mano del Sevilla también. Nunca hablo del árbitro, pero hoy estoy enfadado. Me tiene que explicar las reglas de la mano, pero ya está. Vamos a pelear hasta el final”.

Polémica. Mano de Militao. El VAR señaló penal para Sevilla. Foto: difusión

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.