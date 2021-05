Real Madrid vs. Sevilla: Zidane pidió explicaciones y afirmó estar enfadado

El francés Zinedine Zidane dejó una imagen jamás vista en su trayectoria como entrenador cuando, al acabar el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, se dirigió al centro del campo para reclamarle al árbitro Juan Martínez Munuera por señalar el penal por mano de Éder Militao en el minuto 74.

El técnico le pidió explicaciones al juez principal, siempre de forma educada, por una decisión, para él, incomprensible. En ese sentido, el colegiado español le reprodujo el gesto del defensa brasileño, aunque ni este ni el alemán Toni Kroos, quien también estaba en la conversación, se fueron convencidos a los vestuarios.

Ya en la conferencia de prensa, Zidane afirmó que no entiende la normativa sobre las manos dentro del área y señaló estar muy molesto. Asimismo, denunció que antes de la falta cometida por Militao hubo una acción igual de parte del Sevilla.

“ Estoy muy enfadado. Me tienen que explicar la regla de las manos en los penaltis. Pedí una explicación al árbitro y me la ha dado, pero no me ha servido . Pita él y no pasa nada, es así, pero es muy complicado porque hicimos un buen partido. Merecimos mucho más. No me gusta hablar de los árbitros. Nunca me he metido con ellos, pero la sensación no es buena”, lamentó el entrenador del Real Madrid.

“Los jugadores lo han dado todo en el campo y merecían una victoria. Hicimos un partidazo, merecimos los tres puntos. No se ha podido pero vamos a pelear en los tres partidos que faltan. Nos quedan opciones. Antes del encuentro dependíamos de nosotros y ahora no. Tenemos que sumar y veremos lo que hace el Atlético de Madrid y el Barcelona”, sentenció Zinedine Zidane.

Con información de EFE.

