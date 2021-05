Pablo Peirano: “Pudimos hacer tal vez un gol más”

Fútbol peruano. Luego de que varios jugadores lograran recuperarse de la COVID-19 y de a pocos regresaran a su nivel de rendimiento, el equipo de Carlos A. Mannucci parece haber encontrado nuevamente el rumbo en la Liga 1 con el empate 1-1 frente al Ayacucho F.C. Por ello, el técnico del equipo, Pablo Peirano, se animó a postular conclusiones del desenvolvimiento de su plantel.

“La consigna era ganar, todo el trabajo de la semana se varió muy rápido, hicimos un partido inteligente dentro de las posibilidades que teníamos. Supimos llevarlo con disciplina táctica hasta buscar la posibilidad de un contragolpe”, expresó a Gol Perú el técnico del equipo trujillano.

“ El rival encontró el gol con una acción individual, pero seguimos manteniendo la misma línea. El partido se volvió más entreverado con las expulsiones y en el final pudimos hacer tal vez un gol más ”, agregó.

“Al equipo rival le cerramos las bandas, le cerramos por dentro, Heredia no tuvo ninguna pelota de peligro para salvar. Fuimos sólidos y solidarios con los esfuerzos para cubrir ese hombre que nos faltaba. Una acción individual hizo la diferencia y con trabajo colectivo logramos el empate”, destacó.

Luego el entrenador se refirió al impacto de la pandemia en su plantel y lo que le cuesta aún recuperar a los jugadores que se infectaron.

“Nosotros desde el comienzo pisamos fuerte, después no es fácil construir, recuperar un jugador con COVID no es fácil, tener a 9 menos todavía. Es difícil de reconstruir, no era un tema de no querer. Ahora en la semana se sintieron mejor y me quedo conforme porque vi un salto de energía”, finalizó.