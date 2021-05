Andrea Pirlo tras caída de la Juventus en la Serie A: “No pienso dimitir”

Juventus fue el gran protagonista del fin de semana en el acontecer deportivo mundial debido a que perdió por goleada (3-0) en Turín a manos del AC Milan por la fecha 35 de la Serie A. Faltan aún tres jornadas para que termine el campeonato y el elenco bianconero se ubica en el quinto lugar de la tabla.

Con 69 puntos, por ahora está quedandose fuera de la próxima Champions League , pero está a solo tres puntos del segundo puesto, el cual lo ocupa Atalanta. Los rivales que le restan a la Vecchia Signora son Sassuolo, Inter y Bologna. Sin embargo, el técnico Andrea Pirlo se encuentra en capilla y no continuaría en la siguiente temporada.

La campaña del icónico futbolista italiano al mando de la Juve ha sido paupérrima: Inter salió campeón de la Serie A y se terminó la racha de nueve títulos domésticos consecutivos ; nuevamente quedaron lejos de conquistar la ‘Orejona’ tras caer en octavos de final ante Porto. Solamente le queda la Copa Italia, pero deberán superar a Atalanta en la final.

Cristiano Ronaldo ha estado brillante este 2020-2021, ya que actualmente es el máximo goleador del certamen con 27 tantos y solo se perdió algunos partidos. No obstante, el popular ‘Metronomo’ no ha sabido aprovecharlo y el equipo se ha visto totalmente superado en varias ocasiones.

“Es difícil de explicar. Muchas cosas no funcionaron. Cuando pierdes 0-3 un partido tan importante hay que hacer varias consideraciones. No pienso dimitir. Empecé con mucho entusiasmo y sigo . Trabajo en un gran club. Sabía que tendría dificultades, pero creo que podemos salir del momento difícil. Seguiré haciendo mi trabajo hasta que se me permita”, sostuvo.

“Tenía un proyecto distinto. Pensaba tener a un equipo distinto. Trabajé en algunos aspectos. A veces nos fue bien, otras mal. Estoy convencido de que cuento con un óptimo equipo”, agregó Pirlo luego del encuentro con los ‘rossoneri’ en el Allianz Stadium de Turín.

