Lucca Mesinas se prepara para defender su cupo a Tokio 2020

El debut del surf en los Juegos Olímpicos les ha dado la oportunidad a los tablistas peruanos de mostrar su talento a una escala nunca antes vista en este deporte. Lucca Mesinas es uno de los que aprovecharon esto y ya tiene su cupo separado, aunque, al igual que Daniella Rosas, deberá defenderlo en el Mundial ISA de El Salvador a fines de este mes.

¿Hay chances de que pierdas tu cupo a Tokio 2020?

Daniella y yo estamos provisionalmente clasificados. En el mundial hay posibilidad de perder los cupos, si los otros 2 peruanos (Alonso Correa y Miguel Tudela) quedan en el top 5 y yo quedo afuera, ellos irían y yo no.

¿Qué sientes al defender tu cupo con tus compañeros de equipo?

En el surf nos conocemos todos, de hecho, yo me voy a quedar en el mismo hotel con Alonso (Correa). Todos vamos enfocados en nuestro trabajo, no voy deseando que ellos pierdan sino concentrado en lo que yo puedo hacer. Igual, ojalá que algún peruano más pueda clasificar, sería increíble ir con un equipo más numeroso.

¿Cómo va tu preparación para el Mundial?

Bastante bien, estuve en Estados Unidos, por suerte allá están abiertos los gimnasios, se puede entrar libremente a la playa, tengo entrenadores allá y familia. Ahora ya estoy en Perú y entrenaré con Gabriel Aramburú hasta el momento que toque ir al Mundial.

Y la ausencia de competencias, ¿eso sí afectó?

Tal vez se pueda perder un poco el ritmo de competencia, pero hay que ver el lado bueno. En el 2020 tuve pocas competencias –solo 4– y estuve 7 meses sin competir, eso me ha beneficiado porque he podido trabajar en cosas en las que fallaba, mejorar mi surfing, algo que no podía hacer cuando competía tan seguido.

¿Estás en un mejor nivel que el año pasado?

Sí, he estado entrenando tanto que me he dado cuenta que es algo que necesitaba. He mejorado en cosas que no me salían bien. El año extra de preparación ha sido beneficioso.

¿Qué recuerdas de Lima 2019 (medalla de oro)?

Fue increíble, fue algo que nunca había experimentado por la magnitud de todo. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Lo mejor fue poder llegar a una gran cantidad de gente, desde el mar se escuchaba a la gente, eso nunca lo había sentido.

¿El surf creció a partir de los Panamericanos?

Sí, cuando voy a la Costa Verde es increíble la cantidad de gente que está en el mar. El surf es un deporte que tal vez no llama mucha la atención desde afuera, pero una vez que lo practicas quedas prendado.

¿Qué se siente ser referente para muchos niños que empiezan a practicar el surf?

Yo empecé a practicar a los 6 o 7 años y hay algunos que empiezan a competir a los 12. Yo sé que hay varios chicos que me toman como ejemplo y trato de ayudarlos y aconsejarlos. Al mismo tiempo, sigo aprendiendo de la gente mayor: recibir cosas y luego transmitirlas.

¿Quiénes son tus referentes en este deporte?

En el surf peruano siempre he seguido a Cristóbal de Col y Sofía Mulanovich. En el exterior me encanta Kelly Slater, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, trato de seguir a los campeones mundiales actuales.

¿Perú ya es potencia mundial en surf?

Sí, el surf es uno de los deportes que más logros le ha dado al Perú. Tenemos campeones mundiales como Sofía y ‘Piccolo’, sin duda somos potencia.

¿Qué es el ‘Team Naruto’?

Me han estado investigando (risas). Es un grupo de amigos con los que entreno y compito que nos encanta esa serie. A mí me ha motivado mucho antes de las competencias, incluso en Lima 2019, antes de ir a dormir veía un par de capítulos, creo que es un anime que deja muchas enseñanzas.

¿Te afectan los problemas que hay entre la FENTA y Sofía Mulanovich?

Hablé con ella, le dije que me parecía mal lo que estaba pasando y que esperaba que todo se arregle. Le pedí disculpas porque no me iba a meter mucho en el tema y ella lo tomó muy bien.

