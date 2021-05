Liga 1 Betsson 2021 dio a conocer la programación de la jornada 8 del torneo

La Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021 entra en su recta final, ya que solo resta dos jornadas por jugarse. En el grupo B, la situación está resuelta luego de que Sporting Cristal asegure su lugar en la final de esta primera parte del torneo tras sumar 21 puntos, mientras que en la otra zona la disputa está mucho más pareja.

Por ello, la organización del torneo publicó este sábado la programación con todos los partidos de la octava jornada. Esta fecha comenzará el próximo 15 de mayo con cuatro encuentros: Binacional vs. César Vallejo, Municipal vs. Cusco FC, Cienciano vs. San Martín y Ayacucho vs, Universitario en el Iván Elías Moreno.

El elenco crema tendrá una complicada semana, ya que el lunes 10 deberá cumplir un duelo pendiente ante UTC. Luego, solo dos días después, recibirá a Defensa y Justicia por Copa Libertadores y el sábado enfrentará a los zorros por el torneo local.

Sporting Cristal será el protagonista de la jornada dominguera al disputar el duelo ante Sport Huancayo el 16 de mayo en el Alejandro Villanueva. Debido a tener su boleto seguro en la final de esta primera fase, Roberto Mosquera alineará algunos elementos suplentes, ya que entre semana también afrontará su cotejo por Copa Libertadores.

Alianza Lima, por su parte, cerrará esta octava fecha cuando se mida ante Sport Boys en el Alberto Gallardo. Los dirigidos por Carlos Bustos llegarán con buen ánimo a este encuentro tras su victoria ante Binacional, mientras que los rosados atraviesan por un complicado momento tras sumar una nueva derrota ante Cantolao en la séptima jornada.

Liga 1 Betsson programación octava jornada

Sábado 15 de mayo

11.00 a. m. Deportivo Binacional vs. César Vallejo – Estadio Iván Elías Moreno

13.15 p. m. Deportivo Municipal vs. Cusco FC – Estadio Alejandro Villanueva

15.30 p. m. Ayacucho vs. Universitario - Estadio Iván Elías Moreno

18.00 p. m. Cienciano vs. San Martín - Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 16 de mayo

11.00 a. m. Carlos A. Mannucci vs. Melgar - Estadio Alejandro Villanueva

15:30 p. m. Sporting Cristal vs. Sport Huancayo – Estadio Alejandro Villanueva

Lunes 17 de mayo

11.00 a. m. Alianza UDH vs. UTC – Estadio Videna

13.15 p. m. Sport Boys vs. Alianza Lima – Estadio Alberto Gallardo

15.30 p. m. Alianza Atlético vs. Cantolao - Estadio Iván Elías Moreno

