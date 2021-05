La buena campaña del FBC Melgar en Copa Sudamericana salta a la vista de los aficionados al fútbol a nivel nacional.

Contrasta con los pésimos resultados que vienen logrando Universitario y Cristal en Libertadores y Sport Huancayo también en la Sudamericana.

Los jugadores responden en la cancha pero fuera de esta la cabeza pensante y que toma decisiones, es la del entrenador Néstor Lorenzo.

Pasaron tres meses para que el argentino tenga una extensa charla con los medios de prensa de Arequipa.

Habló de todo. Puso énfasis en el tema de los futbolistas juveniles que tiene en su equipo, la buena campaña en la Copa Sudamericana y la mala en la Liga 1.

Lorenzo se refirió al daño que se está haciendo a los futbolistas menores quienes hace más de un año no tienen competencia en el torneo de Reservas.

“El daño a los muchachos entre los 17 y 20 años podría ser irreversible. Ellos necesitan competencia. Ojalá vuelvan pronto los torneos de menores, obvio con los cuidados por la pandemia, creo que se puede”, dijo a la pregunta de La República.

Sobre el posible debut de más elementos jóvenes en los partidos oficiales, respondió: “Nosotros somos una guía de ellos, el objetivo es mejorarlos como jugadores y como personas. Por mi experiencia, cuando pones a un juvenil lo ideal es que sea en un contexto favorable, que no se sienta un extraño en cancha, que jueguen con los grandes viéndose protegidos. En Melgar van a tener su oportunidad buscando que disfruten el fútbol, hay que llevarlos poco a poco”, refirió.

Con la rojinegra ha debutado Matías Lazo, arequipeño de 17 años, pero aún no lo hizo Bruno Portugal que tiene 18. Otros menores que están concentrados en Lima son Yimmy Gamero, Michael Rasmussen, Khenyi Cabrera.

El técnico felicitó el trabajo de Marco Valencia en las canteras melgarianas reconociendo que el debut no debe ser con presión o la necesidad de ganar.

“Esperemos que en su momento disfruten jugando y que den lo que el club espera de ellos. No hay que quemarlos y menos frustralos en su carrera”, concluyó.

El buen momento

Sobre los 5 triunfos consecutivos de Melgar en Copa Sudamericana el estratega melgariano informó que se dio toda la prioridad a la clasificación a la fase de grupos. Es por eso que buscó poner lo mejor de su plantel en los partidos contra Carlos Mannucci, descuidando en, cierta forma, su competición en la Liga 1.

“Estamos en la mitad del camino. Nos faltan duros partidos en Ecuador y Brasil pero por lo pronto enorgullece la respuesta de todos los jugadores. De todas maneras hay una rotación porque no hay futbolista en el mundo que pueda jugar dos torneos en forma seguida”, apuntó.

Lorenzo asegura que no hay partido en el que el planteamiento sea defensivo en busca de un empate. “Salimos a ganar cada partido, salimos con todo en la liga 1 pero nos faltan los buenos resultados, estamos en deuda, pero jugando como lo estamos haciendo ya llegarán los triunfos. Odiamos perder”.

El torneo de Liga 1

El jefe del comando técnico desde enero de este año tuvo opinión sobre lo que es el desarrollo del torneo local. Pidió a los organizadores reflexionar y buscar mejoras pronto.

“Todo el contexto debería mejorar mucho. Desde lo profesional hasta las inferiores. No es casualidad las estadísticas favorables en las que no aparecen equipos peruanos a nivel internacional. El análisis debe ser bien profundo pero no me corresponde a mí. Lo que no se hace en su tiempo es difícil de corregirlo luego. En otrospaíses hay torneos de menores y aquí no, eso es gravísimo”

Hoy ante A. Sullana

Melgar jugará hoy alas 11 a.m. en el estadio Miguel Grau del Callao ante Alianza Sulllana con la ausencia de Orzán y Bordacahar, pero con la posible inclusión de Cuesta en ataque, Bustos en medio campo y Pereyra en defensa.

La posible alineación que presentará Melgar tiene a Carlos Cáceda, JoséLuján, Alejandro Ramos, Fabio Pereyra, Alexis Arias, Walter Tandazo, Jonathan Bustos, Jhony Vidales y como delantero el goleador Bernardo Cuesta.