WWE Wrestlemania Backlash 2021: Cesaro vs. Roman Reigns por el título Universal

WWE SmackDown se llevó a cabo este viernes 7 de mayo desde el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida, y tuvo vibrante jornada de enfrentamientos. Sin embargo, el protagonista fue Cesaro, quien se ganó la oportunidad de retar a Roman Reigns por el campeonato Universal en WWE Wrestlemania Backlash 2021.

‘The Tribal Chief’ abrió el show de la marca azul y recibió la inesperada visita de Jimmy Uso, hermano de Jay Uso, quien aparentemente se unió a su facción. El luchador suizo apareció para arremeter contra el samoano, pero se vio paralizado con la aparición de Teddy Long, quien vino en representación de Adam Pearce.

El miembro del Salón de la Fama anunció que el duelo entre Cesaro y Seth Rollins tendría una nueva estipulación: si el europeo ganaba, retaría a Reigns en Backlash. Y así fue. La superestrella de 40 años derrotó al ‘Arquitecto’ tras una ligera intervención de los hermanos Usos, que quisieron ayudar al ‘CrossFit Jesús’, pero fue todo lo contrario.

De esta forma, el ‘Rey del Swing’ tendrá la gran chance de optar por el máximo título de la empresa en el evento de la WWE, que se desarrollará el siguiente domingo 16 de mayo. Asimismo, al final del show demostró de lo que está hecho y aprovechó la tensión que tuvo Roman con los miembros de su familia.

Cesaro se medirá con Roman Reigns el próximo domingo 16 de mayo en Backlash. Foto: WWE

El ‘Perro Mayor’ le llamó la atención a Jimmy Uso por interrumpir la lucha de Rollins con Cesaro, pero el excampeón en pareja no se dejó amilanar por las palabras de su primo y le dijo que no lo apoyará. Posteriormente, le plantó cara a Jey Uso y una vez en el ring, ambos le dieron la espalda a Reigns . No obstante, todo quedó en incógnita tras los ataques de Cesaro.

Cesaro atacó a Roman Reigns al final de WWE SmackDown. Foto: Twitter

