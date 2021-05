Partidazo por la Premier League inglesa. Manchester City vs. Chelsea juegan EN VIVO este sábado 8 de mayo por la fecha 35 del torneo inglés 2020/21, en un duelo que adelanta la final de Champions League entre ambas escuadras. El cotejo inicia a las 11.30 a. m. de Perú en el Etihad Stadium con transmisión de ESPN, Sky y Movistar, así como cobertura online del minuto a minuto en La República Deportes.

Para seguir los goles, mejores imágenes e incidencias de este juego, ingresa a este link: ¿a qué hora juegan Manchester City vs. Chelsea y en qué canal verlo?

Los dos cuadros vienen con buenos ánimos tras imponerse en la vuelta de las semifinales de Champions League: el City derrotó 2-0 al PSG y el Chelsea venció por el mismo marcador al Real Madrid. Ambos disputarán la final en Estambul este domingo 29 de mayo.

Pero a los citizens también se les abre la oportunidad de ser campeones en la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola es líder con 80 puntos y una victoria le aseguraría el campeonato a falta de tres jornadas. Del otro lado, los blues son cuartos con 61 puntos y necesitan asegurar su pase a la próxima edición de la Liga de Campeones.

Entrenamiento de Manchester City previo al partido contra Chelsea. Foto: ManCity/Twitter

¿Qué canales transmiten el Manchester City vs. Chelsea?

Estos son los canales que transmitirán el Manchester City vs. Chelsea en distintos países:

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

México: Sky Sports

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

España: DAZN.

ESPN transmitirá el Manchester City vs. Chelsea en Sudamérica. Foto: guiaESPN/Twitter

¿A qué hora empieza el Manchester City vs. Chelsea?

Perú: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Estados Unidos: 12.30 p. m. (ET) / 9.30 a. m. (PT)

Colombia: 11.30 a. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Reino Unido: 5.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Entrenamiento de Chelsea previo al partido contra Manchester City. Foto: ChelseaFC/Twitter

Posibles alineaciones del Manchester City vs. Chelsea

Manchester City: Ederson; Cancelo, Aké, Laporte, Mendy; Fernandinho, Rodri, Ferrán Torres, Sterling; Agüero y Gabriel Jesús.

Chelsea: Mendy; Christense, Thiago Silva, Zouma; James, Gilmour, Ziyech, Mount, Chillwel; Havertz y Werner.

¿Cómo está el historial entre el Manchester City vs. Chelsea?

En toda su historia, Manchester City y Chelsea se han enfrentado 165 veces, con 67 victorias de los blues frente a 58 de los citizens, además de 40 empates. En la liga inglesa, el elenco londinense tiene la ventaja con 58 triunfos frente a los 47 de su rival y 38 encuentros igualados.

El último choque entre ambos, jugado el 17 de abril por semifinales de la FA Cup, fue victoria de Chelsea por 1-0.

Chelsea venció a Manchester City en su último encuentro, jugado en abril por semifinales de FA Cup. Foto: EFE

¿En qué estadio juega el Manchester City vs. Chelsea?

El encuentro Manchester City vs. Chelsea por la fecha 35 de la Premier League se jugará en el Etihad Stadium de Manchester.

¿Cómo seguir el Manchester City vs Chelsea por internet?

Podrás ver este partido por internet a través de las plataformas online de los canales que lo transmitirán en TV, como ESPN Play, Blue to go y beIN Sports Connect. Asimismo, La República Deportes te traerá la cobertura online más completa del Manchester City vs. Chelsea EN VIVO, con todos los goles y las mejores incidencias.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.