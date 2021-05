Óscar Vílchez anunció el fallecimiento de su padre a causa de la COVID-19

El papá de los jugadores y exseleccionados peruanos Óscar y Walter Vílchez dejó de existir la noche de este jueves 6 de mayo a causa del coronavirus; así lo confirmó el popular ‘Neka’ a través de su cuenta de Twitter, donde veníadetallando lo que pasaba con su progenitor.

En los últimos días, ambos futbolistas estuvieron buscando una cama UCI para su papá; sin embargo, debido a que el sistema de salud se encuentra colapsado, no tuvieron éxito. No obstante, Óscar Vílchez informó este jueves que pudieron ubicar en una clínica local.

Luego de varias horas de suspenso, el actual mediocampista de Alianza Universidad publicó en su cuenta de Twitter que su padre no pudo resistir a la COVID-19 y falleció. Inmediatamente, el jugador recibió las condolencias de todos sus seguidores.

“Amigos, hoy me toca despedirme de este señor que ven acá, mi padre. Aquel que me corrigió con amor, me enseñó a jugar al fútbol, a manejar, a valorar el trabajo y el sacrificio. Te tengo marcado en mi alma, viejo, te extrañaré la vida entera”, se lee en el mensaje del jugador.

Óscar Vílchez se despidió de su padre a través de Twitter.

