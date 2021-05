Eden Hazard: padre de Courtois condenó su conducta tras derrota del Madrid

La derrota del Real Madrid en Champions League ante Chelsea ha sido uno de los golpes más dolorosos a la afición madridista en los últimos tiempos. El equipo de Zinedine Zidane le dijo adiós a una nueva final de la Champions League y en LaLiga Santander también podrían quedarse con las manos vacías a solo tres fechas que termine el torneo.

Pero la caída ante los londinenses quedó en un segundo plano luego de las imágenes que protagonizó Eden Hazard riéndose con sus excompañeros del elenco blue tras el final del encuentro. El hecho ha retumbado a todo nivel dentro del equipo merengue, por lo que el propio jugador tuvo que ofrecer disculpas a través de sus redes sociales.

Sin embargo, lo sucedido sigue causando diversas reacciones en allegados al Real Madrid y ahora fue el turno del padre de Thibaut Courtois. Para el progenitor del portero belga, la estrella del elenco merengue no pensó en las consecuencias que sus actos podían traer en la fanaticada alba.

“Realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso. A lo mejor no lo pensó y de inmediato se involucró en el resultado. Pero esas imágenes son dolorosas para los seguidores. Si ves a un jugador riéndose dos minutos después de la eliminación... Eso es hasta poco profesional, inclusive”, expresó Thierry Courtois para el podcast HLN Sportcast.

Hazard se pronunció tras la críticas de los hinchas del Real Madrid

El jugador belga envió un mensaje en su cuenta de Instagram ofreciendo disculpas por mostrarse feliz después de la eliminación de los merengues en la Liga de Campeones.

“Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid, y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos por la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!”, escribió Hazard en sus redes.

