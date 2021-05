Bernardo Cuesta revela que en Perú solo jugaría por Melgar

Bernardo Cuesta es el jugador símbolo del FBC Melgar y este jueves 6 de mayo se pronunció luego de la importante victoria que obtuvieron a mitad de semana en la Copa Sudamericana.

El atacante de 32 años aprovechó las cámaras para mencionar que en el Perú solo jugará por el club rojinegro. Además, confesó que los equipos limeños de la Liga 1 Betsson quisieron tenerlo en sus filas.

“Muchas veces cuando iba a volver a Melgar me buscaron equipos de la capital. Yo siempre le he dado prioridad a Melgar, no jugaría en otro equipo en Perú . En Arequipa me dan regalos cuando voy a algún lugar, me invitan a almorzar, a cenar”, expresó Bernardo Cuesta para TV Perú.

Bernardo Cuesta es el goleador histórico de Melgar. Foto: difusión

Del mismo modo, el atacante argentino se refirió al esfuerzo físico que realiza FBC Melgar en la Sudamericana, sobre todo el que se hizo ante Athletico Paranaense.

“La humildad es clave para sostener esto. Corremos 95 minutos al mismo ritmo, hacemos un sacrificio físico enorme. Esa diferencia con los equipos internacionales la equiparamos de esa manera. Melgar todos los años respeta la forma de juego”, mencionó el popular ‘Berni’.

Cuesta ha jugado los tres partidos de la Copa Sudamericana. Foto: EFE

Finalmente, Bernardo Cuesta comentó respecto a la asistencia que le hizo a Bordacahar, la cual significó el gol del triunfo ante Atlético Paranaense.

“Salió un buen pase (de taco), son jugadas que pasan en el momento. El tema de los movimientos los trabajamos. El gol de Bordacahar fue clave porque ayudó a manejar mejor el partido. Nos quedan tres finales, tenemos equipo para clasificar. Todos aportan y estamos encontrando la identidad que queremos”, sentenció el 9 de FBC Melgar.

Próximos partidos de Melgar

Este sábado 8 de mayo, FBC Melgar se enfrentará por la Liga 1 Betsson a Alianza Atlético a las 11.00 a. m. El cuadro de Néstor Lorenzo registra seis puntos en el grupo A.

Respecto a la Copa Sudamericana, el cuadro del Dominó tiene nueve puntos en el grupo D. Su próximo duelo será ante Aucas.

