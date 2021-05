David Alaba habló este jueves 6 de mayo para la revista de socios del Bayern Múnich, en donde dio a conocer los motivos por el cual abandonará el club alemán a final de temporada .

El jugador de nacionalidad austriaca reveló que dejará al equipo con mucha pena, pero con la meta de trazarse nuevos retos en su carrera personal.

“Siempre es difícil cuando llega el momento del final y no es ningún secreto que siempre me he sentido muy cómodo aquí. Por supuesto que dejo el Bayern con una lágrima en los ojos, pero al mismo tiempo me alegro por mi futuro. No fue una decisión contra el club”, expresó Alaba.

Alaba ganó dos Champions League con Bayern Munich. Foto: EFE

“Tomé la decisión por mí. Quería hacer algo nuevo y dar un paso adelante. Para crecer, debes salir de tu ‘zona de confort’, y pongo esto entre comillas porque no quiero que se malinterprete. En el Bayern las expectativas deportivas son siempre extremas, ya vengan de los responsables del club, en el vestuario o de uno mismo. Quiero decir que uno tiene que ir hacia lo desconocido para madurar de nuevo”, agregó el defensor de 28 años.

Asimismo, Alaba señaló las cosas que más extrañará una vez que deje el Bayern Múnich. Con mucha nostalgia, el futbolista recordó un pasaje de su vida junto con una estrella del conjunto bávaro.

Alaba celebrando la conquista de la Bundesliga 2019-2020. Foto: EFE/Stuart Franklin

“El vestuario y mis compañeros, los aficionados en el estadio, el ambiente en Säbener Strasse (ciudad deportiva de la institución), donde viví dos años al principio en la residencia para jóvenes. Siempre recuerdo cómo al principio Ribéry me llevaba siempre a cenar en el coche, cuando yo aún no tenía carné de conducir”, mencionó.

Según Marca y otros medios, David Alaba ya tendría un acuerdo con el Real Madrid , pero por respeto al Bayern Múnich, esta información aún no ha sido revelada.

