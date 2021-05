Partidos de hoy: conoce todos los equipos que juegan por este 5 de mayo de 2021

Partidos de HOY 5 de mayo de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 5 de mayo de 2021

Los partidos más interesantes de esta jornada son: Chelsea vs Real Madrid, Independiente del Valle vs Universitario y Rentistas vs Sporting Cristal. Sigue cada uno de los partidos del miércoles 5 de mayo de 2021, a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Liga de Campeones de la UEFA

14:00 Chelsea vs Real Madrid

Partidos de hoy: Liga Campeones CONCACAF

19:00 Monterrey vs Columbus Crew

21:15 América vs Portland Timbers

Partidos de hoy: Copa Sudamericana

17:15 Bolívar vs Ceará

17:15 Torque vs Guabirá

17:15 Huachipato vs Rosario Central

19:30 Deportes Tolima vs Emelec

19:30 RB Bragantino vs Talleres Córdoba

Partidos de hoy: Copa Libertadores

17:00 Racing Club vs São Paulo

17:00 Independiente del Valle vs Universitario

19:00 Santa Fe vs River Plate

19:00 Internacional vs Olimpia

19:00 Rentistas vs Sporting Cristal

21:00 Universidad Católica vs Nacional

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 5 de mayo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 5 de mayo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.