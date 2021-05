Partido Tolima vs. Emelec se jugará en Lima por protestas en Colombia

La difícil situación sociopolítica que se vive en Colombia por las protestas de los ciudadanos provocó que las autoridades locales decidieran no otorgar garantías para la realización de los partidos que debían disputarse esta semana por la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ante este escenario, la Conmebol determinó que las nuevas sedes para los encuentros de ambos certámenes continentales sean las ciudades de Guayaquil y Lima.

A través de su página web, el ente sudamericano confirmó que los duelos Junior vs. Fluminense y Deportes Tolima vs. Emelec se diputarán ahora en el Estadio Monumental Isidro Romero y en el Estadio Monumental de Ate, respectivamente. En caso del cotejo que se desarrollará en territorio nacional, el horario será a las 7.00 p. m. (Perú y Colombia) del viernes 7 de mayo.

Poco antes del anuncio oficial, el club colombiano ya había notificado por medio de sus redes sociales el cambio. “Hemos sido notificados por Conmebol sobre la nueva programación del compromiso ante Emelec, válido por la fecha 3 de la fase de grupos en Copa Sudamericana”, se lee en el mensaje del conjunto Pijao.

Mensaje del Tolima. Foto: Deportes Tolima/Twitter

Este no es el primer juego que se debe reprogramar ante la imposibilidad de celebrarse en suelo cafetero. Los partidos Santa Fe vs. River Plate, por Libertadores, y La Equidad vs. Lanús, por Sudamericana, tuvieron que jugarse en Paraguay.

Incluso, la liga colombiana se vio afectada por esta situación. El último sábado, por ejemplo, no se pudo realizar el duelo de vuelta entre Deportivo Cali y Tolima por cuartos de final de la Liga BetPlay, la cual fue trasladada para este 8 de mayo. No obstante, dicho cruce sigue en vilo por el tenso ambiente que envuelve el país.

