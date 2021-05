Ormeño mostró su alegría tras llamado de Gareca: “Para mí es un halago”

El 27 de abril, Ricardo Gareca presentó su lista preliminar de 50 futbolistas de la selección peruana para lo que será la próxima Copa América 2021, a jugarse en Colombia y Argentina. Esta nómina terminó con la novela protagonizada por Santiago Ormeño al ser incluido finalmente por el ‘Tigre’ tras su buen momento en el Puebla.

El atacante que brilla en la Liga MX era seguido no solo por el combinado incaico, sino también por el seleccionado mexicano que dirige Gerardo Martino. Ahora, el propio jugador afirmó estar muy emocionado con el llamado al asegurar que es un gran honor estar en los planes de un equipo nacional.

“No creía que esto iba a pasar y está ‘cañón’. Imagínate el orgullo y felicidad que me da pensar que una selección me volteó a ver o tiene mi nombre en mente. Para mí es un halago y me motiva cómo no tienes idea”, expresó para Gol Perú.

“Lo tomo tranquilo, hay cosas que no están en mis manos, pero lo que sí está en mis manos es dar lo mejor de mí y tratar de hacer goles para ayudar a mi equipo. Tengo que prepararme para que las cosas se me den”, añadió.

Para finalizar, Santiago Ormeño dejó en claro que trabajará al máximo para quedar dentro de la lista final de Ricardo Gareca.

“Lo único que me queda es trabajar y hablar en la cancha. Es lo que intento hacer. A lo mejor puede no gustarte algo, pero yo soy una persona que, cuando algo no está en sus manos, trata de ponerlo a un costado para que no se me meta a la cabeza porque cualquiera de esas cosas te afecta y estar bien mentalmente es importante”, precisó.

