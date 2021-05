Con un sabor a derrota, Sporting Cristal consiguió un empate como visitante ante Rentistas en el marco de la fecha 3 del Grupo E de la Copa Libertadores 2021. El técnico Roberto Mosquera se refirió a claras ocasiones de gol que desperdició su equipo y a las ausencias por lesión de sus delanteros.

“El fútbol de nosotros no está descartado. Lo que sí están son los resultados. Tenemos fe latente en que podemos seguir en la Libertadores y lo que sabemos es que ya no dependemos de nosotros . Necesitábamos ganar este partido para no ver otros resultados que nos ayuden”, empezó diciendo el entrenador de los celestes en conferencia de prensa.

“La sensación que tengo es que fuimos competitivos y que, una vez más, la definición no estuvo. Jugamos contra un equipo duro, joven y que corre. Perdimos un par de goles importantes, pero esto es fútbol y todavía nos quedan tres partidos. Este es el camino para lograr los resultados, cuando afinemos la finalización ”, agregó.

Previo al duelo contra Rentistas en Montevideo, Sporting Cristal sufrió la lesión de varios jugadores titulares, como es el caso de los atacantes Irven Ávila, Marcos Riquelme y Christopher Olivares. Asimismo, Percy Liza se lastimó durante el encuentro y mermó el ataque de los rimenses.

Debido a ese panorama, Roberto Mosquera dijo lo siguiente: “Los tres ‘9’ que tenemos estuvieron lesionados. Llegar al arco de Rentistas, de forma frontal y con las posibilidades que hemos tenido, hay que verlo como un mérito. Los extrañamos, pero nos dimos la maña con Gonzales y Hohberg para crear problemas”.

Finalmente, el estratega de 64 años resaltó que la mentalidad no influye en la eficacia. “La parte psicológica no tiene nada que ver con el mano a mano. En algunas ocasiones hemos ganado y otras perdido. Con cinco bajas que hemos tenido, logramos estar a la altura de la competencia, pero sé que para algunos es difícil no ver cosas buenos cuando no se da el resultado, pero yo soy el técnico y no creo en equivocarme al decir que hicimos una buena presentación pese a estar diezmados”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.