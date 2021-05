Manchester City jugará su primera final de Champions League

Pep Guardiola continúa escribiendo su nombre en la historia del fútbol mundial. Esta vez sumó un nuevo logro: clasificar al Manchester City a una final de Champions League por primera vez en sus 127 años de creación. La inversión del club inglés, tras la llegada del español, no fue en vano y están a un paso de lograr el objetivo luego de vencer por 2-0 (global 4-1) al París Saint-Germain.

“Estoy seguro de que si Neymar hubiera tenido una estancia más larga en el Barcelona, habría ganado dos o tres Champions más”, aseguró Guardiola en la previa de medirse al PSG, y tenía razón. La ‘Orejona’, unas veces más se le resiste a ‘Ney’ y también a Kylian Mbappé, pues el francés fue el gran ausente por lesión y la dupla galáctica francesa se desarmó en el peor momento.

Pep sorprendió al prescindir de Rodri y Cancelo para dar entrada a Zinchenko y Fernandinho. Parecía una osadía, pero el resultado le dio la razón. Riyad Mahrez es un jugador de grandes partidos. Lo demostró guiando al Leicester a ganar la Premier League en la 2015-16 y en el City, tres años después de su llegada, está volviendo a exhibir su mejor nivel.

A los 10′ llegó la apertura del marcador para el City. Fue un pase largo de Ederson para Zinchenko, quien picó por izquierda a las espaldas de una defensa adelantada del PSG que había achicado hasta mitad de cancha. El lateral escapó y al acercarse al área soltó atrás para Kevin De Bruyne, cuyo disparo se desvió y le cayó a Riyad Mahrez, quien definió al segundo palo para el 1 a 0.

Lección Guardiola

El resto de la primera mitad transcurrió lejos de los arcos. City les otorgó el balón a sus rivales y pusieron a prueba su otra faceta: la defensiva. No obstante, los de Pochettino no pudieron penetrar las líneas de los ‘ciudadanos’, que lejos de replegarse se pararon firmes en su campo y mantuvieron una insaciable presión para robar la pelota y generar un contragolpe que sirvió como lección de cómo se debe defender para no sufrir.

En el complemento, el PSG intentó algo más, adelantando sus líneas, pero le costó poder doblegar a su rival. El cuadro inglés era más con el balón y, sin él, lo reflejó en goles. Un contragolpe a toda velocidad y con precisión ideal encabezado por Phil Foden y De Bruyne que terminó con un centro del inglés hacia el otro palo para que nuevamente Mahrez (63′) defina de zurda con el arco a su merced.

Antes de los 25′, Ángel Di María vio la roja luego de una patada a Fernandinho en una acción asilada. Con semejante ventaja, los minutos siguientes fueron un espectáculo del elenco inglés. Phil Foden, en dos ocasiones, Mahrez y De Bruyne pudieron haber aumentado diferencias, pero se encontraron con Keylor Navas y hasta con el travesaño. Guardiola se dio el lujo incluso de mandar a la cancha sobre el final a Sterling, Gabriel Jesús y Sergio Agüero, quien juega sus últimos partidos con el City. Ahora Pep y sus dirigidos aguardan el 29 de mayo para jugar la gran final en Estambul.

Real Madrid vs. Chelsea: sale el otro finalista

Real Madrid buscará hoy su cuarta final de Champions League, en seis años, en el Stamford Bridge ante el Chelsea en la vuelta de semifinales tras el 1-1 de la ida.

“Hemos tenido dificultades para llegar hasta aquí, hemos superado momentos complicados esta temporada, hay que quitarse el sombrero ante este equipo que tiene carácter y personalidad”, señaló el técnico del cuadro blanco, Zinedine Zidane en la previa.

Cabe indicar que los ‘Blues’ desean ir por su segunda Champions, pues alzaron el título en el 2012.

Sabía que...

Para el aplauso. La temporada 2020/21 del City: líder total de la Premier League (serán campeones), campeón de la Copa de la Liga, semifinalista de la FA Cup.

