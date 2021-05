Hazard es captado riéndose con jugadores del Chelsea tras derrota del Madrid

Real Madrid no pudo ganar en su visita a Stamford Bridge por las semifinales de la Champions League y cayó 2-0 ante el Chelsea de Thomas Tuchel. El equipo de Zinedine Zidane no cumplió un buen partido y fue superado ampliamente por el equipo londinense; además, los jugadores merengues mostraron rendimientos individuales muy por debajo de lo normal.

Uno de los más criticados por el aficionado merengue fue la gran estrella belga Eden Hazard. El habilidoso atacante tuvo un opaco papel, ya que durante los minutos que jugó casi no generó peligro sobre el arco defendido por Mendy.

Pero todo esto terminó de empeorar cuando el astro de la selección de Bélgica fue captado por las cámaras de la transmisión riéndose a carcajadas con dos excompañeros de Chelsea. El jugador de Real Madrid no tuvo reparos en compartir la alegría con Mendy y otro jugador blue, mientras que sus actuales colegas se iban con clara tristeza en su rostro.

Casemiro reconoció la superioridad de Chelsea

Tras el pitazo final, Casemiro, quien fue sustituido por Rodrygo, habló para los medios de prensa en Stamford Bridge y reconoció que Chelsea fue superior en gran parte del partido.

“Los primeros 25 minutos hemos jugado mejor, tuvimos dos oportunidades con Karim. Después no hay explicación, fueron mejores, tuvieron más oportunidades y no hay excusa. Tenemos que pensar ya en la Liga, tenemos un partido difícil contra el Sevilla, no hay que lamentarse. Estamos tristes porque era una gran ocasión. Han sido mejores que nosotros”, indicó.

