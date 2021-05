Manchester City vs. PSG se miden ONLINE EN DIRECTO este martes 4 de mayo por la vuelta de las semifinales de la Champions League 2020/21. Ciudadanos y parisinos se verán las caras desde las 2.00 p. m. en el Etihad Stadium y contarán con TRANSMISIÓN de ESPN para toda Sudamérica, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto de manera ONLINE GRATIS .

Manchester City y PSG definen al primer finalista de la Champions League. En el cotejo de ida, los ciudadanos se impusieron por 2-1 con goles de De Bruyne y Mahrez, por lo que tienen la primera chance de clasificar a la última instancia.

Al elenco de Pep Guardiola tan solo le valdría ganar o empatar por cualquier marcador. Incluso si cae por la mínima diferencia lograrían sellar su nombre en Turquía; por otro lado, el PSG deberá ganar por dos goles de diferencia o bien ganar por un gol siempre y cuando marque más de dos anotaciones. Es decir, el 2-3, el 3-4 y así sucesivamente. En caso se repita el marcador de la ida, el cotejo se irá a la prórroga.

“Somos unos privilegiados por vivir esto, por estar aquí. Para muchos de nosotros es la primera vez aquí e intentaremos hacer un buen papel y ganar el encuentro. Sé por lo que estamos jugando. No tengo que recordárselo a nadie, todo el mundo sabe lo importante que es. Hemos estado esperando este momento durante muchos años”, comentó el entrenador español en conferencia de prensa.

Por otro lado, Mauricio Pochettino aseguró que podrán darle vuelta al marcador. “Cuando nos clasificamos frente al Barça y el Bayern, se alabó nuestro estado de ánimo. La mentalidad es algo que se tiene o no se tiene”, expresó.

¿Cuándo juegan Manchester City vs. PSG?

Manchester City vs. PSG se miden por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2020/21 este martes 4 de mayo, en el Etihad Stadium.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. PSG?

La hora pactada para que se lleve a cabo el cotejo entre Manchester City vs. PSG será las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación te detallamos el horario según tu país.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Manchester City vs. PSG?

El partido Manchester City vs. PSG EN DIRECTO será transmitido por ESPN para toda Sudamérica.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester City vs. PSG ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes la posibilidad de sintonizar ESPN, no te preocupes, pues La República Deportes realizará una cobertura especial de este apasionante encuentro. Precisamente en esta nota encontrarás el minuto a minuto del Manchester City vs. PSG EN VIVO ONLINE GRATIS.

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

Manchester City vs. PSG: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Jesús.

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Verratti; Draxler, Neymar, Di María; Mbappé.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.