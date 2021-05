La dura portada de L’Equipe tras eliminación de PSG en Champions

El Manchester City se convirtió en el primer finalista de la Champions League al vencer este martes por 2-0 al PSG en el Etihad Stadium. El cuadro del ‘Pep’ Guardiola lo había derrotado también en la ida por 1-2.

Un doblete del argelino Riyad Mahrez, quien abrió el marcador para los locales a los 11 minutos y estableció el definitivo 2-0 en el 63, selló el pase de los ciudadanos a la final. La derrota cortó el sueño del conjunto parisino de alcanzar su segunda final consecutiva y cobrarse una revancha tras perder quedar como subcampeón en la pasada edición.

El gol de la eliminación del PSG

“Estamos muy decepcionados. El plan fue bueno, empezamos bien. Creo que el resultado fue decepcionante porque en estos partidos necesitas algo de suerte. No la tuvimos ni hoy ni la semana pasada. (...) El equipo nunca se rindió, pero el objetivo era estar en semifinales y no lo hemos conseguido. No tuvimos ese porcentaje de suerte que hace falta cuando el partido está igualado”, señaló el entrenador Pochettino.

La portada de L’Equipe

El diario L’Equipe, uno de los más reconocidos en el mundo, publicó una contundente portada: “The End (El Fin)”. En ella aparece una imagen de Ángel Di María mirando al suelo, un gesto de lamento tras caer frente al equipo inglés.

La portada de L'Equipe tras la eliminación del PSG.

“Completamente ausente de los debates ante el Manchester City, Mauro Icardi no existió en la vuelta de semifinales de la Champions League del PSG (0-2). A diferencia del ciudadano Riyad Mahrez, autor de un doblete”, valoró medio escrito en su edición

El rival del Manchester City en la final, que se disputará el próximo 29 de mayo en Estambul, saldrá del duelo entre el Real Madrid y el Chelsea, que disputarán este miércoles en Londres el partido de vuelta de su semifinal tras empatar 1-1 en el choque de ida.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.