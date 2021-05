Guardiola vs. Pochettino, un duelo de técnicos que alcanzará los 20 enfrentamientos

Del ganador entre Manchester City y PSG, este martes en el Etihad Stadium, saldrá el primer finalista de la Champions League 2021. Los ciudadanos buscarán clasificar por primera vez en su historia a una final frente a los parisinos, que saldrán a sellar su pase a su segunda final consecutiva.

En el banquillo estarán Pep Guardiola al mando del City y Mauricio Pochettino al frente del PSG. Este partido será especial para ambos entrenadores debido a que alcanzarán los 20 enfrentamientos en un historial que nació en un derbi catalán cuando Guardiola dirigía al FC Barcelona y Pochettino al Espanyol.

Pochettino | Guardiola

Ambos estrategas se han visto las caras en España (9) con el Barcelona vs. Espanyol, Inglaterra (9) con el Manchester City vs. Tottenham y Champions League (1) con el Manchester City vs. PSG. El resultado está a favor de Pep con 11 triunfos; Pochettino ganó 3 y empataron 5 veces.

La vez que Pochettino eliminó a Guardiola en la Champions League

Mauricio Pochettino ya eliminó al Manchester City de Pep Guardiola en la Champions League. El DT argentino dejó en el camino al City cuando entrenaba al Tottenham. Sucedió en los cuartos de final de la Champions League 2018-2019. Los Spurs ganaron 1-0 en Londres, pero cayeron 4-3 en Manchester. Sin embargo, un gol de Fernando Llorente les dio la clasificación por los goles de visita en el global (4-4).

Los 19 enfrentamientos entre Guardiola y Pochettino

Espanyol 0-0 Barcelona | 21 de enero de 2009 | ida de cuartos de final de la Copa del Rey 2008-09

Barcelona 3-2 Espanyol | 29 de enero de 2009 | vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona 1-2 Espanyol | 21 de febrero de 2009 | Liga Santander

Barcelona 1-0 Espanyol | 12 de diciembre de 2009 | Liga Santander

Espanyol 0-0 Barcelona | 17 de abril de 2010 | Liga Santander

Espanyol 1-5 Barcelona | 18 de diciembre de 2010 | Liga Santander

Barcelona 2-0 Espanyol | 8 de mayo de 2011 | Liga Santander

Espanyol 1-1 Barcelona | 8 de enero de 2012 | Liga Santander

Barcelona 4-0 Espanyol | 5 de mayo de 2012 | Liga Santander

Tottenham 2-0 Manchester City | 2 de octubre de 2016 | Premier League

Manchester City 2-2 Tottenham | 21 de enero de 2017 | Premier League

Manchester City 4-1 Tottenham | 16 de diciembre de 2017 | Premier League

Tottenham 1-3 Manchester City | 14 de abril de 2018 | Premier League

Tottenham 0-1 Manchester City | 29 de octubre de 2018 | Premier League

Tottenham 1-0 Manchester City | 9 de abril de 2019 | ida de los cuartos de final de la Champions League

Manchester City 4-3 Tottenham | 17 de abril de 2019 | vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Manchester City 1-0 Tottenham | 20 de abril de 2019 | Premier League

Manchester City 2-2 Tottenham | 17 de agosto de 2019 | Premier League

PSG 1-2 Manchester City | 28 de abril de 2021 | ida de la semifinal de la Champions League

