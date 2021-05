Colombia vive momentos de pánico y violencia en las calles. La coyuntura actual, golpeada por la pandemia de la COVID-19, se agudizó más en la última semana tras la reforma tributaria que el actual presidente Iván Duque quiso imponer en su Gobierno.

En las últimas horas siguen exponiéndose imágenes y videos sobre la represión policial y de las FF. AA. en diversas partes del territorio colombiano. Respecto a estos hechos de violencia durante las protestas, algunos futbolistas de la selección colombiana se manifestaron por sus redes sociales y enviaron mensajes de apoyo a la ciudadanía.

Radamel Falcao García, James Rodríguez, David Ospina, Duván Zapata, Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez y Yerry Mina son algunos de los jugadores ‘cafeteros’ que solicitan apoyo a diversas entidades y organizaciones internacionales, pues hay muchos casos de abuso contra los derechos humanos en su país.

Falcao García, actual delantero del Galatasaray y máximo goleador histórico de la selección colombiana, expresó en sus redes sociales su desaprobación y rechazo ante los hechos de violencia que vienen ocurriendo. Asimismo, el ‘Tigre’ hizo un llamado para que prevalezca el diálogo entre los diferentes actores políticos y económicos del país.

“Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a la no violencia y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias”, detalló Falcao.

“Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones. Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente”, agregó el ‘Tigre’ de Santa Marta.

James Rodríguez, futbolista del Everton y goleador del Mundial 2014 con la tricolor, tuvo algunas palabras tras estos tristes episodios en su natal país. “Amo mi país como a nadie y me duele lo que está sucediendo, en la distancia se siente aún peor”, indicó el ‘10′ por sus redes sociales.

“Basta de abusos, no puede suceder que alguien con un arma tome ventaja sobre otra persona que no tiene como defenderse. Es momento de unirnos, pero para avanzar con honestidad. Basta de querer sacar ventaja en todo momento y de usar la violencia para imponerse”, añadió el exfutbolista del Real Madrid.

David Ospina, arquero y referente de la selección colombiana, se unió a sus compañeros y emitió un mensaje de fuerza y esperanza para el pueblo colombiano.

“Estar lejos no me hace ajeno al sentir tanta incertidumbre y tristeza por lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy quiero manifestarme porque me duele verlo en la situación actual, solo quiero enviar un mensaje de apoyo, de unión, de fuerza, de fe y sobre todo de esperanza”, sentenció el portero del Napoli de Italia.