El Torneo Guardianes (Clausura) 2021 de la Liga MX concluyó el último fin de semana con la jornada 17. Cruz Azul terminó como líder, seguido de América, Puebla y Monterrey , que alcanzaron su clasificación directa a los cuartos de final de la liguilla del campeonato.

Mientras que Santos, León, Atlas, Pachuca, Chivas, Tigres, Toluca y Querétaro jugarán un repechaje para avanzar a la siguiente ronda. Los partidos se jugarán el 8 y 9 de mayo a un solo partido. Quedaron sorteados de la siguiente manera: Atlas vs. Tigres, León vs. Toluca, Santos vs. Querétaro y Pachuca vs. Chivas.

Finalmente, Mazatlán, Tijuana, Pumas UNAM, Juárez y Atlético San Luis no lograron acceder a la liguilla del torneo.

¿Qué equipos ya clasificaron a liguilla?

Cruz Azul: 41 pts.

América: 35 pts.

Puebla: 28 pts.

Rayados de Monterrey: 28 pts.

¿Quiénes jugarán el repechaje de Guardianes 2021?

Santos

León

Atlas

Pachuca

Chivas

Tigres

Toluca

Querétaro

Fechas y horarios del repechaje de Guardianes 2021

Los partidos se jugarán el 8 y 9 de mayo a un solo partido.

¿Dónde ver los partidos de la liguilla y el repechaje?

Los partidos podrán ser vistos por Canal Las Estrellas, Afizzionados, TUDN.

Repechaje del Torneo Guardianes

Sábado 8 de mayo

Atlas vs. Tigres - 19.00 (hora de Perú)

Santos vs. Querétaro - 21.15 (hora de Perú)

Domingo 9 de mayo

León vs. Toluca - 19.00 (hora de Perú)

Pachuca vs. Chivas - 21.15 (hora de Perú)

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Guardianes 2021

Tabla del Torneo Guardianes 2021. Foto: Sofascore

¿Cuándo empiezan los partidos de los cuartos de final?

Luego de conocer a los cuatro equipos que saldrán del repechaje para enfrentar a Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey, los cuartos de final se jugarán el 12 de mayo y terminarán el 16. Según las bases, el mejor clasificado del repechaje jugará con el punto y así sucesivamente.

