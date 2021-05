Carlos Zambrano no sería titular en Copa Libertadores con Boca Juniors

A mediados de abril, Carlos Zambrano quedó aislado de los entrenamientos de Boca Juniors luego de dar positivo por COVID-19. Desde entonces, el defensa se perdió los dos juegos de su equipo por Copa Libertadores y tres más por la Copa de la Liga Profesional, pero finalmente volvió a la convocatoria del técnico Miguel Ángel Russo.

El ‘León’ integra la lista de 23 futbolistas que viajaron a Guayaquil para medirse al Barcelona SC por la tercera jornada del Grupo C. No obstante, al haber estado un considerable tiempo de baja, quedaría fuera del once titular, a la espera de una oportunidad desde el banco de suplentes.

“No arranca Zambrano. Ya, está bien, pero recuerden que ha estado inactivo por dar positivo a coronavirus. Viajó, pero no será titular. Podría sumar minutos”, informaron en la cadena ESPN. Además, trascendió que Carlos Tevez tampoco iniciaría las acciones y el ataque estará conformado por Franco Soldano y Cristian Pavón.

Sin Zambrano, Boca suma dos victorias en la Copa Libertadores. Foto: EFE

Autoridades ecuatorianas aprueban partido entre Barcelona y Boca Juniors

El duelo entre ambos clubes, previsto para las 7.30 p. m. (hora local), se llevará a cabo como estaba previsto luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) diera el visto bueno pese al contagio del portero xeneize Esteban Andrada.

“En las pruebas de reconfirmación a la delegación de Boca Juniors, todas dan negativo a excepción del jugador que ya tenemos conocimiento”, declaró Juan Zapata, presidente del COE. Al tener solo un caso positivo, la entidad permitirá que se desarrolle el encuentro, pero el guardameta deberá quedarse en Ecuador mientras dure su tiempo de aislamiento y solo podrá dejar el país cuando arroje negativo en una prueba PCR.

