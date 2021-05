WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS HOY este lunes 3 de mayo desde el Yuengling Center en Tampa, Florida, previo a WrestleMania Backlash 2021. La transmisión va por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos van a través de La República Deportes.

WWE confirmó la semana pasada la inclusión de Braun Strowman a la lucha por el título mundial de la empresa. Ahora será una triple amenaza entre el ‘Monstruo’, Bobby Lashley y Drew McIntyre. Sin embargo, esta noche el vigente campeón, ‘All Mighty’, se medirá con alguno de los dos retadores.

Rhea Ripley hizo equipo con las campeonas de la división en parejas, Nia Jax y Shayna Baszler, pero no pudieron vencer a Asuka, quien estuvo acompañada por Naomi y Lana. Charlotte estuvo ausente en el último episodio y podría reaparecer para encarar a la actual campeona femenina.

Por otro lado, las monarcas en parejas pondrán en juego sus cinturones frente a Lana y Naomi, en un combate en el cual Jax y Baszler parten como amplias favoritas. Ruby Riott & Liv Morgan y Natalya y Tamina, de SmackDown están en la cola sea cual sea el resultado final.

A su turno, AJ Styles regresa al cuadrilátero y junto a Omos sacarán a relucir los campeonatos en parejas de la marca roja. No obstante, este lunes ambos se enfrentarán a The New Day, en una revancha tras lo sucedido en WrestleMania 37, donde Xavier Woods y Kofi Kingston fueron masacrados por el gigante compañero del ‘Phenomenal’.

WWE RAW: ficha de la transmisión

WWE Monday Night RAW Ficha de la transmisión ¿Cuándo se emite? Hoy, lunes 3 de mayo ¿Dónde? Yuengling Center de Tampa, Florida ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2 y USA Network

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver WWE RAW LIVE STREAMING por Fox Sports 2?

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD).

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica.

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2.

WWE RAW EN VIVO: ¿dónde se realiza el show de lucha libre?

El lugar donde se celebrará el WWE RAW es el Yuengling Center de la ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿cómo ver el show de lucha libre?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe hará un minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

