Sporting Cristal dio un paso gigante en su lucha por quedarse con el Grupo B de la Liga 1 Betsson 2021. Se impusieron por 2-1 a los blanquiazules con un doblete de Alejandro Hohberg; y no solo llegaron a los seis cotejos invictos en el plano local, sino que también completaron 23 duelos sin conocer la derrota desde el año pasado, una cifra que cataloga a los rimenses como uno de los mejores equipos en nuestro medio.

A continuación, te mostramos lo que nos dejó este apasionante —y por momentos peleado— duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la sexta jornada de la Liga 1 Betsson 2021.

Lo bueno: la racha de Sporting Cristal

Pese a que en el ámbito internacional llevan dos derrotas de manera consecutiva —ante Sao Paulo y Racing Club—, el elenco de Roberto Mosquera ha mostrado solvencia en todas sus líneas, llegando a ser uno de los equipos más goleadores y menos batidos del torneo local.

Hasta la fecha, Sporting Cristal suma seis victorias de seis compromisos jugados. Ha anotado 14 goles y apenas recibido dos tantos en contra —Municipal y Alianza Lima—. Incluso ha demostrado que con el equipo suplente puede superar a sus rivales, tal como sucedió este domingo 2 de mayo en el Estadio Nacional.

Sporting Cristal venció a Alianza Lima por la fecha 6 de la Liga 1 2021. Foto: Twitter / @LigaFutProf

Lo feo: la lesión de Olivares

Se jugaba el minuto 31 cuando Christopher Olivares recibió el balón y, en su intento de zafarse de su marcador, quiso girar, pero terminó tendido en el suelo producto de un tirón que sufrió en la pierna derecha. El ‘Zancudito’ regresó al terreno de juego con la intención de completar el enfrentamiento, pero finalmente tuvo que ser retirado por el fuerte dolor que sentía. Hasta el momento no se sabe la gravedad de la lesión de Olivares.

Lo malo: Kluiverth Aguilar

El joven de 17 años fue —como se denomina en el argot futbolístico— una “puerta abierta” para los ataques celestes. Por su banda, Alejandro Hohberg y compañía hicieron de las suyas. Por su lado se produjo la falta que desencadenó en el segundo gol de Sporting Cristal. El ‘Enano’ emprendió carrera hacia el área íntimas, mas fue trabado por Aguilar, quien segundos antes había perdido el balón.

Tras el doblete de Hohberg, Kluiverth fue cambiado a los 55 minutos por Oslimg Mora. Sin duda alguna, una tarde sombría para la adquisición del City Football Group.

El goleador: Alejandro Hohberg

Por tercera vez consecutiva, Alejandro Hohberg se hizo presente en el marcador . Tal como pasó ante Universitario de Deportes, el atacante de 29 años vulneró la valla victoriana en dos oportunidades, marcándole a sus dos exequipos en tan solo una semana. En lo que va de la temporada, Hohberg ha convertido cuatro goles sin la necesidad de ser titular indiscutible para Roberto Mosquera, algo que cambiará, seguramente, con el correr de los partidos.

La deuda: el progreso de Alianza

A diferencia de las fechas anteriores, donde mostraban juego y rebeldía, los íntimos no tuvieron armas para contrarrestar el juego propuesto por Roberto Mosquera, ni mucho menos poner en aprietos a Alejandro Duarte, quien solo tuvo que sacar el balón de su portería solo por una mala salida suya en lugar de un acierto blanquiazul.

Si bien Hernán Barcos le echó ganas, empuje, corazón y hasta generaba un poco de fútbol, sus compañeros parecían que estuviesen en otro partido. Tras la lesión de Wilmer Aguirre, los delanteros se mostraron inconexos, más aún cuando Pablo Míguez y Josepmir Ballón se estorbaban en una misma posición. Finalmente, Steven Rivadeneyra mostró, una vez más, que no da seguridad en el arco aliancista.

Sporting Cristal y Alianza Lima juegan por la fecha 6 del grupo B de la Liga 1 2021. Foto: Twitter / @LigaFutProf

La revelación: Jhilmar Lora

Cuando el clásico estaba para que Barcos, Hohberg, Aguirre o Percy Prado se llevasen los reflectores, apareció Carlos Jhilmar Lora. Y, aunque su responsabilidad principal era la de cuidar su banda derecha, no tuvo miedo en mostrarse como apoyo en el mediocampo o incluso sumarse al ataque con criterio. Además, pareciese que siempre está en todo el terreno de campo.

Estadísticas de Lora. Foto: Sofascore

La palabra: Barcos y Mosquera

Para terminar, las palabras de Hernán Barcos y Roberto Mosquera. El primero no solo se refirió al partido en sí mismo, sino que también dejó una frase para el recuerdo; mientras que el segundo señaló que no vio diferencias entre su equipo titular y el que presentó ante Alianza Lima.

“Cometemos errores infantiles que nos cuestan goles y después nos falta mucho crear, estamos jugando mucho al pelotazo. Estando en Alianza tenemos que tratar de proponer un poco más, nosotros tener un poco más de coraje, enfrentar a este tipo de rivales como tiene que ser”, sostuvo el ‘Pirata’ en Gol Perú, quien añadió lo siguiente: “Estratégicamente nos sacaron a Farfán y obviamente se siente la falta porque es un jugador importantísimo para nosotros”.

“No vi mucha distancia entre el equipo titular y este, me gustó. Es una versión con jóvenes que saben su posición y su función. No les voy a crear virtudes porque creo que las tienen. Me dieron la impresión que eran la extensión del primer equipo. Me gustó ver a los chicos madurar y tomar responsabilidades”, expresó el entrenador bajopontino.

