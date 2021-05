Hugo Sotil fue vacunado contra la COVID e invitó a los peruanos a hacerlo

Como medida para contrarrestar la pandemia de la COVID-19, desde hace algunas semanas se vienen realizando intensas jornadas de vacunación. Los primeros que recibieron esta dosis fueron el personal médico, quienes libran una dura batalla contra esta enfermedad; seguidos de adultos mayores, quienes se acercan a las instalaciones requeridas para poder hacerlo. En esta oportunidad le tocó a Hugo Sotil.

El exjugador de la selección peruana e ídolo del FC Barcelona se apersonó al complejo de la Videna , ubicado en el distrito de San Luis, donde esperó pacientemente su turno para ser vacunado. Antes de recibir la primera dosis, el ‘Cholo’ Sotil aseguró sentirse “contento, feliz y tranquilo” porque “sabemos que aquí son personas profesionales y estoy seguro que todo saldrá muy bien”.

Además, se tomó un tiempo para enviarle un mensaje a los peruanos. “A todos mis compatriotas, les digo que vengan a vacunarse porque esta enfermedad, como se le dice en el argot criollo, no cree en nadie”, sostuvo el exjugador profesional de 74 años. Finalmente, Hugo Sotil se retiró de la Videna, no sin antes mostrar el pulgar alzado como significado de que todo salió bien.

Mira la vacunación de Hugo Sotil

Héctor Chumpitaz también fue vacunado

Semanas atrás, el histórico ‘Capitán de América’ también recibió la vacuna contra la COVID-19 . Héctor Chumpitaz se acercó al colegio Beethoven, ubicado en el distrito del Cercado de Lima, donde realizó su cola para recibir la dosis. Recordemos que el exjugador de Universitario de Deportes había dado positivo en su momento.

“Le doy las gracias a los médicos, enfermeras, entre otros. Para mí, eso fue una alegría y me dieron fuerza para recuperarme. Quiero decirles a todos que se cuiden mucho porque esto todavía no ha pasado, puede haber una recaída y será lo más difícil. Hay que cuidarse. Les deseo fuerte a todos y, gracias a Dios, me encuentro con salud”, declaró.

