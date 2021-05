El partido PSG vs. Manchester City se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS este martes 4 de mayo desde el Etihad Stadium, por la semifinal de vuelta de la Champions League. La transmisión va EN DIRECTO por internet vía ESPN y ESPN Play a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos se realizarán a través de La República Deportes.

Con la mirada puesta en el horizonte de la historia, el club inglés persigue su primera final de la Liga de Campeones con la ventaja del 1-2 logrado en el Parque de los Príncipes ante un cuadro francés que se obstina con fe en la remontada como receta para lograr su segunda final consecutiva.

PSG no pudo con el Manchester City en París y cayó en la primera semifinal de la Champions League. Foto: EFE

Son días agitados en Mánchester y el incidente en Old Trafford que supuso la suspensión del Manchester United vs. Liverpool también ha salpicado al Etihad Stadium. El City no pudo celebrar este último domingo el título de la Premier League y tendrá que esperar mínimo una semana más para llevarse su séptima liga inglesa.

‘Pep’ Guardiola cuenta con la opción además de lograr más velocidad, para cazar al contraataque a un PSG que deberá irse para arriba para levantar la desventaja. Raheem Sterling y Gabriel Jesús, aunque no estén en su mejor temporada, son puntales importantes para penetrar en la defensa parisina.

Los ciudadanos ganaron la ida con goles de Mahrez y De Bruyne. Foto: EFE

Con todo su equipo al completo, salvo el sancionado Gueye, expulsado en la ida, la duda reside en Kylian Mbappé, que sufrió una contractura en París que le impidió jugar el pasado sábado, pero cuyo concurso en el Ethiad se da por descontado.

Pochettino tiene dos opciones: bien sustituye al jugador senegalés expulsado por Danilo Pereira, que formaría pareja en el centro del campo con Leonardo Paredes o retrasa la posición de Marco Verratti, lo que daría entrada en el ataque a Julian Drexler. Esta última alternativa posicionaría a Neymar como enganche con el ataque.

Con información de EFE

PSG vs. Manchester City: ficha del partido

PSG vs. Manchester City Semifinales de Champions League ¿Cuándo juegan? Martes 4 de mayo ¿Dónde? Etihad Stadium ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y ESPN Play

PSG vs. Manchester City EN VIVO: posibles alineaciones del partido por la Champions League

PSG : Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Verratti; Draxler, Neymar, Di María; y Mbappé.

Entrenador: Mauricio Pochettino

Manchester City : Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Foden y Gabriel Jesús.

Entrenador: Josep Guardiola

PSG vs. Manchester City: ¿a qué hora ver el partido de la Champions League?

¿Dónde ver el PSG vs. Manchester City LIVE STREAMING por ESPN?

ESPN PERÚ

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV Sports: 621 (SD) y 1620 (HD)

Claro TV: 64 (SD) y 521 (HD)

PSG vs. Manchester City: ¿en qué canales ver el partido del partido de la Champions League?

PSG vs. Manchester City: ¿dónde se juega el partido de la Champions League? | Mapa

El lugar donde se disputará el PSG vs. Manchester City EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Champions League es en el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Mánchester, condado de Gran Mánchester, Inglaterra.

PSG vs. Manchester City: ¿dónde ver el partido de la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del PSG vs. Manchester City EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

