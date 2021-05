Barcelona: Ansu Fati pasó por el quirófano y no tiene fecha de retorno

Lo que parecía ser una lesión por la que estaría de baja cuatro meses (una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió el 7 de noviembre del año pasado), en su momento pasó a convertirse en seis y, según informan medios españoles, aún no hay una fecha de retorno. Por lo pronto, el FC Barcelona no podrá contar con una de sus grandes promesas, el delantero Ansu Fati, quien no solo se perdió la temporada con los azulgranas, sino que no participará de la Eurocopa o Juegos Olímpicos con España .

Según reveló el diario AS, el juvenil de 18 años volvió a pasar por una tercera operación (artroscopia) para revisar el estado de la sutura y limpiar el menisco. El objetivo de esta intervención ha sido tener una idea exacta del estado de la rodilla, sin las urgencias de recuperarse esta temporada y ya con la mira puesta en el inicio de la próxima, en julio.

Sin embargo, tal como habría pasado a inicios de este año, este cálculo “se volvió a hacer sin informar y a escondidas, igual que la segunda, y bajo la supervisión una vez más de Cugat en la Clínica Quirón”, de acuerdo al citado medio.

Recordemos que Ansu Fati fue operado por primera vez tres días después de su lesión, a manos del Doctor Cugat. Sin embargo, su rodilla se inflamó sistemáticamente y el dolor no remitía, por lo que en enero de este año se sometió a una nueva artroscopia. Tras esta segunda intervención, las complicaciones siguieron acumulándose, además de tener una infección en la sutura incluida.

Mensaje de Ansu Fati

Precisamente a fines de marzo, cuando habría pasado por la tercera operación, el juvenil confirmó en sus redes sociales que no es la primera vez que vive “una situación similar” y que siempre tendrá “la ilusión de seguir luchando” por sus sueños.

“Hace unos años tuve una lesión grave: fractura de tibia y peroné. Estuve casi un año sin poder jugar. Hubo muchos días de sufrimiento y dolor, pero también de mucho aprendizaje. Me ayudó a valorar los pequeños detalles”, escribió en Instagram.

