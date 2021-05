Mosquera tras vencer a Alianza: No vi distancia entre equipo titular y este

Sporting Cristal logró su sexta victoria consecutiva en la presente temporada de la Liga 1 imponiéndose a Alianza Lima. El equipo bajopontino guardó varios jugadores titulares para la Copa Libertadores, pero aún así lograron el objetivo que quedarse como único líder del grupo B.

Este resultado dejó muy satisfecho a Roberto Mosquera, quien en los últimos días ha recibido críticas de hinchas y periodistas por no sumar en el torneo internacional. Pese a ello, el experimentado entrenador señaló sentirse orgulloso de los jugadores que este domingo ganaron en el Estadio Nacional ante otro clásico rival.

“Hemos sido bastantes golpeados por el último partido de Copa Libertadores, cuando después de muchos años un equipo peruano no jugaba a lo que nos gusta y sometimos a un equipo de la historia de Racing. Este es un proceso y hay que alentar que equipos peruanos salgan a defender una forma de jugar, que es la del Perú”, empezó diciendo el técnico ‘celeste’ en Gol Perú.

“Hoy dimos muestras del trabajo, porque lo que sostiene un proceso es el trabajo. No vi mucha distancia entre el equipo titular y este. Hubo una versión, no mejorada todavía, pero con jóvenes que saben su posición y su función . Este equipo me dio la impresión que fue la extensión del otro”, agregó Roberto Mosquera.

Sporting Cristal, con esta victoria sobre Alianza Lima, suma 23 duelos consecutivos sin perder en la Liga 1. “Nosotros no trabajamos para 23 partidos, pero Dios nos permitió eso y la humildad de este equipo, y continuaremos respetando a los rivales”, sentenció.

