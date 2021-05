Juan Reynoso: “Perú debe cambiar el ritmo de la liga”

Allá por el invierno de 1997, Cruz Azul conseguía su octavo título liguero en el fútbol mexicano de la mano de Luis Fernando Tena. Desde entonces, la Máquina tuvo chances para conseguir la gloria, pero al no poder concretarlas, se incrementó la creencia de la “maldición del Cruz Azul”. 23 años después y seis finales perdidas, el cuadro cementero tiene hoy la primera opción de quedarse con el título y conquistar su novena estrella . De la mano del peruano Juan Máximo Reynoso, la Máquina lleva 15 partidos invictos y terminó la segunda etapa del Clausura como líder absoluto, sellando su clasificación a la liguilla final.

“Con la jerarquía de este plantel tenemos este presente (líderes en la Liga MX). Desde un primer momento nosotros fuimos partido a partido y así nos venimos exigiendo, sin pensar en el más allá o en el próximo martes (partido ante Toronto por Concachampions)”, indicó Reynoso en una conferencia a la que tuvo acceso La República.

El estratega peruano señaló que su secreto es recalcar a sus dirigidos que siempre deben pensar en el presente . “Es seguir sobre lo mismo y como siempre le digo a los muchachos, el fútbol es presente y lo que hicimos antes ya está. Seguro en la noche pensaremos en Toronto, en tratar de cerrar la serie”, añadió para luego hablar sobre la selección peruana y la presencia de los equipos nacionales en los torneos internacionales.

Un viejo conocido

El delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño fue considerado por primera vez por el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, en una convocatoria. El ‘Tigre’ incluyó al atacante del Puebla en la lista preliminar de 50 jugadores para disputar la Copa América y si hay un entrenador que lo conoce bien, ese es Reynoso. El estratega llenó de elogios a ‘Santi’ y no dudó en aseverar que tiene todas las características para luchar con Paolo Guerrero.

“Si hablamos que en la selección tienen que estar los mejores, creo que él hizo méritos para estar por lo menos en la lista de 50 . Ya depende de él llenarle los ojos a Gareca, porque puede ser una opción importante, y si es elegible, le puede competir el puesto a Paolo Guerrero”, señaló el ‘Cabezón’.

¿Hablar con Gareca? Juan Máximo confesó que la última vez que hablaron fue antes de la tercera fecha de eliminatorias. “Hablamos de aquellos partidos. Luego no he hablado puntualmente ni de Santiago ni de Yoshi. Ya lleva tiempo que no hablamos”.

Lo mira de cerca

El alicaído balompié nacional sufrió un nuevo revés en el plano internacional. De los clubes peruanos (Universitario, Cristal y Huancayo), solo se salvó Melgar y no lograron sumar punto alguno. Situación que se repite año tras año. Ante este panorama, Reynoso habló sobre lo que cree que debe mejorar el deporte en nuestro país.

“Lo que hay que cambiar en Perú es el ritmo en la liga. Hay que hacer un trabajo uniforme en todos los equipos, en las menores. Creo que más allá de acribillar a jugadores, técnicos o instituciones, hay que hacer una reingeniería para crear una liga más competitiva, con mayor ritmo”, agregó y se dio un tiempo para hablar sobre el buen momento que atraviesa Melgar en la Copa Sudamericana, donde lleva cuatro triunfos de manera consecutiva, proyecto deportivo que él empezó.

“Lo de Melgar me hace sentir buenas cosas, porque es la consolidación de algo que visualizamos. El club ganó peso internacional, muchos jóvenes que tuve hoy están jugando. Me pone contento verlos jugar y bien”, zanjó el estratega.

Sabías que...

Buzo bicolor. Reynoso confesó que se siente capacitado para ser DT de la selección. “Estoy quemando etapas. Hoy me siento mucho más maduro, con las ideas más claras. Debo sumar títulos. De ahí en más, el destino y la vida te pone donde te mereces”.

