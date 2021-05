Juan Reynoso molesto por el arbitraje en empate de Cruz Azul y Tijuana

Pese a que Cruz Azul se mantiene en la punta de la tabla de posiciones de la Liga MX, el entrenador Juan Reynoso se quedó con el sinsabor por el empate ante Tijuana, en la jornada 17 del Torneo Clausura del campeonato mexicano.

Al finalizar el compromiso (1-1), el técnico peruano manifestó su molestia por el arbitraje de Adonai Escobedo, quien no cobró un supuesto penal a favor de la Máquina Celeste, además porque tampoco había tomado algunas faltas contra sus pupilos.

“ Tenemos que darle la seriedad y más si tenemos VAR, porque me imagino y todos entendemos que es para que se imparta justicia, es de humanos errar, pero también es de humanos tratar de corregir esos errores, me preocupa que la jugada no se vio ni arriba ni abajo, son detalles que le pido al señor Arturo Brizio ”, expresó en conferencia.

Asimismo, Juan Reynoso agregó: “Me voy triste porque el penal es penal y la última jugada del gol era falta y ojalá nos aclaren eso, uniformemos los criterios para que no nos vayamos molestos algunos equipos”.

En cuanto a su clasificación a las Liguillas, el ex entrenador de Universitario, Melgar y Puebla aseguró que espera no volver a presenciar errores en la terna arbitral, ya que considera que desfavorece a la competencia de la Liga MX.

“Ojalá que lo de hoy sea un accidente y que si esas no las van a marcar, pues que no se las marquen a nadie, que se unifiquen los criterios para Liguilla”, enfatizó Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul.

