Tigres vs. Chivas EN VIVO se enfrentan HOY 1 de mayo en partido por la fecha 17 del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El partido se juega en el Estadio Omnilife a las 5.00 p. m. (hora peruana) con transmisión de Afizzionados. Puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del duelo a través de La República Deportes.

Tigres vs. Chivas EN VIVO: transmisión ONLINE

Tigres vs. Chivas EN VIVO: minuto a minuto

Tigres vs. Chivas: alineaciones confirmadas

Tigres: Guzmán, Ávalos, Salcedo, Reyes, Cruz, Quiñones, Sierra, Pizarro, Fernández, Gignac, González.

Equipo titular de los felinos. Foto: Liga MX

Chivas: Rodríguez, Sánchez, Sepúlveda, Olivas, Ponce, Molina, Brizuela, Angulo, Antuna, Vega, Macías.

Formación del Rebaño Sagrado. Foto: Chivas

Llegó la hora de la verdad. El subcampeón del mundo a nivel de clubes, Tigres, deberá ganar este sábado para asegurarse un lugar en el repechaje de la liguilla final del torneo mexicano. El equipo felino no ha logrado obtener la regularidad deseada, ya que tuvo dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro encuentros.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Chivas?

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Pese a ello, los dirigidos por el ‘Tuca’ Ferretti cuentan con 22 puntos y por ahora se están metiendo en la repesca de la fase final del certamen. No obstante, Mazatlán y Tijuana se encuentran muy cerca, por lo que deberán sumar en el partido de este sábado.

Chivas de Guadalajara es otro equipo que comenzó mal el torneo, pero que a estas alturas también está alcanzando meterse dentro de esos ocho equipos que quieren meterse a los cuartos de final.

El Rebaño Sagrado venció al Atlas en la jornada anterior, con lo que alcanzó los 22 puntos y se acomodó en décimo lugar de la tabla. El equipo dirigido por Vucetich deberá sumar para asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo.

Chivas vs. Tigres: posibles formaciones

Chivas: Rodríguez; Sánchez, Sepúlveda, Olivas, Ponce; Molina, Brizuela; Antuna, Angulo, Vega y Macías.

Tigres: Guzmán; Aquino, Reyes, Venegas, Cruz; Fernández, Pizarro, Carioca, J. Quiñones; Gignac y González.

¿En qué canal ver Tigres vs. Chivas?

Argentina: Marca Claro, Claro Sports

Bolivia: Marca Claro, Claro Sports

Chile: Marca Claro, Claro Sports

Ecuador: Marca Claro, Claro Sports

México: Marca Claro, Claro Sports, Afizzionados

Paraguay: Marca Claro, Claro Sports

Perú: Marca Claro, Claro Sports

Uruguay: Marca Claro, Claro Sports

Venezuela: Marca Claro, Claro Sports.

¿Cómo ver Tigres vs. Chivas por Claro Sports?

En caso de que desees seguir la transmisión ONLINE de Tigres vs. Chivas vía Claro Sports, puedes hacerlo a través de Marca Claro, la cuenta oficial en YouTube de este canal. Sin embargo, esta cobertura solo está disponible en territorio sudamericano.

¿Dónde ver Tigres vs. Chivas ONLINE GRATIS?

Si es que no puedes sintonizar ninguno de los mencionados canales, no te preocupes. Puedes seguir el Tigres vs. Chivas de manera ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto de este apasionante encuentro.

