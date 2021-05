Alianza Lima vs. Sporting Cristal juegan este domingo 2 de mayo en el Estadio Nacional, por la fecha 6 del Grupo B en la Liga 1 Betsson. El partido se disputará desde las 3.30 p. m., con transmisión de Gol Perú y cobertura ONLINE, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, la recopilación en video de los goles y el resumen del compromiso.

Más de ocho meses después de su último enfrentamiento, blanquiazules y celestes vuelven a verse las caras por el campeonato local, en cotejo válido por la Fase 1. Ambos equipos se mantienen invictos en lo que va del torneo, aunque los rimenses se encuentran mejor clasificados: líderes de su grupo con puntaje perfecto.

Al margen de su mal andar en la Copa Libertadores, el conjunto bajopontino puede jactarse de llegar con un invicto a nivel doméstico de 22 encuentros sin perder. Contra los victorianos, no obstante, la tendencia no ha sido tan favorable: de sus cuatro duelos más recientes, no pudo ganar ninguno. El antecedente más cercano es el empate 1-1 en agosto del 2020.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Domingo 2 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Chile: Peru Magico

Perú: Gol Perú

Venezuela: Peru Magico

Estados Unidos: Peru Magico.

¿Cómo ver Gol Perú?

Para que no te pierdas el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal, puedes sintonizar la señal de Gol Perú en los siguientes canales, dependiendo de tu operador de TV paga.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Gol Perú es el canal que cuenta con los derechos televisivos de todos los partidos del fútbol peruano. Además de la transmisión EN DIRECTO de los encuentros de la Liga 1, incluye programas de corte futbolístico dedicados a las entrevistas, análisis y noticias referentes al balompié nacional.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal ONLINE?

En caso de que quieras seguir el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por internet, puedes sintonizar la señal de Gol Perú en Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, desde tu PC o dispositivos móviles (tablets, smartphones). Otra opción con la que cuentas es mantenerte informado vía La República Deportes.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: alineaciones probables

Alianza Lima: Steven Rivadeneyra, Kluiverth Aguilar, Jefferson Portales, Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Oswaldo Valenzuela, Josepmir Ballón, Wilmer Aguirre, Hernán Barcos, Arley Rodríguez.

DT: Carlos Bustos.

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Alejandro González, Johan Madrid; Jesús Pretell, Horacio Calcaterra, Martín Távara; Alejandro Hohberg, Marcos Riquelme y Christopher Olivares.

DT: Roberto Mosquera.

Estadio: Nacional.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: últimos clásicos

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 25.08.20

Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima | 04.12.19

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 01.12.19

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 19.07.19

Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima | 24.02.19.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.